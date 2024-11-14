噴水圓環整修 嘉市人憂地標消失

嘉義市政府編3600萬元預算預計明年整修地標中央噴水圓環，近期以問卷調查民意，遭擔憂恐拆圓環，有議員昨質詢認為整修計畫未讓市民參與，過程倉促；建設處長田長沛說，「市民擔心圓環消失不會發生」，廣納民眾意見審慎進行。

田長沛解釋，沒有要拆除圓環，更不會變更政治意涵，辦完工作坊後會有公開說明會，之前做的初步調查不會做為圓環整修依據，只是進一步了解民眾對圓環想法，將配合整體圓環人本交通安全規畫，圓環周邊人行道老舊部分會做改善，噴水池配電、燈光、基座結構都老舊，會一起改善。

市議員王浩質詢指出，中央噴水圓環擬整修，引發市民熱議、擔心是否拆除，而且噴水圓環工程規畫設計9月9日決標，執行期間到12月底，短短3個月定出設計案，恐沒辦法充分了解民意，加上9月至今議會接到的計畫內容案僅3行共60字，包括營造人本友善空間，硬體設施修繕、改善既有排水及機電設備等，「60字要議會通過3600萬？平均1字60萬」，應有詳盡說明與民眾參與方案，因中央噴水池對嘉義人有多重意義象徵，也是重要精神地標，要傾聽民意。

中央噴水圓環是民主聖地地標，文化路商圈的觀光景點及交通要道，每次選舉選前之夜造勢活動地點，早年曾有孫中山銅像，2007年塌落後，市府配合國際管樂節改放置「管樂小雞」，2014年再改造日治時期KANO棒球投手吳明捷雕像至今。