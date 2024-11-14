新化年貨大街傳縮水 議員槓市長

台南市政府連續14年辦新化年貨大街，帶動老街商機，但市議員余柷青昨質詢指明年年貨大街經費、天數遭砍，拍桌批「當新化人次等公民？」市長黃偉哲反駁「廠商辦市集賺錢，卻要政府補貼？這樣是圖利廠商」，一度火爆爭執。

經發局解釋，為提升年貨大街服務品質，已針對明年活動重新規畫，攤商部分將採「使用者付費」模式，取消補助，以確保活動天數保持不變，透過更自主管理的方式，進一步促進年貨大街的永續發展。

1名新化在地店家認為，年貨大街帶動人潮，對做生意的來說人潮就是錢潮，只要能帶動人氣、買氣，都會樂觀其成，也相信對地方發展是魚幫水水幫魚的相輔相成；另名居民表示，年貨大街是新化的指標性活動，雖然活動期間很常會遇到遊客車輛亂停、交通進出不便等問題，但不方便也才幾天，市府應要做好交通指引及說明。

議員余柷青質詢說，新化年貨大街連續舉辦14年，前天辦明年度活動說明會，但會中沒有人知道活動天數縮短、將從原本5到7天的時間，縮短剩下3天，且活動經費也從400萬元被砍到剩下230萬元，「以往區公所都能好好舉辦，為何明年度就要被砍天數、砍經費？」

余柷青氣得拍桌說，新化年貨大街要砍天數、經費這麼重要的事情，先斬後奏，等到說明會上才告訴地方民眾，往年5、6月就會辦理招標，今年卻拖到11月，「當新化人是次等公民嗎？這是黃偉哲的決策嗎？」市府應提早告知，給新化年貨大街交代，並回歸由經發局及區公所自行辦理。

黃偉哲答詢說「我沒有要砍天數」，至於經費補助，黃也顯得激動說「廠商辦年貨大街賺錢，政府還貼他錢，我不知道什麼意思」、「不願意再補助個別廠商」，承諾新化年貨大街未來以「天數不變、品質不變、不亂花公帑」原則進行規畫。

經發局指出，將持續優化活動細節，並聆聽市民和商家意見，根據需求調整相關安排，致力打造更完善的年節購物環境。