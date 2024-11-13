台南保山宮相隔78年建醮 佛祖濟世故事小朋友驚嘆神奇

台南市海佃國小「小台江」河流讀書會，今天下午放學後，沿著陳卿寮觀音佛祖漂流到陳卿寮的文化路徑，騎單車專題探索「溪遊台江，踏溯陳卿寮拓墾史」，適逢陳卿寮保山宮相隔78年後建醮，小朋友邊聽故事邊勤作筆記，直說太神奇了。

學生採訪陳卿寮保山宮總幹事王錦德事、耆老金武義，受到主委陳天寶等建醮委員熱烈歡迎，王錦德告訴小台江親師生，二戰期間陳卿寮村人向觀音佛祖許願，祈求免於炸彈炮火威脅，果真靈驗，1946年建醮答謝神恩，相隔78年，佛祖再次指示建醮。

八十幾歲的金武義說，陳卿寮先民陳卿來拓墾而稱為陳卿寮，整個村庄以前是由陳卿寮、公館寮、虎尾寮、草湖寮共同組成，陳卿寮先民以擔蔥賣菜綁掃帚，勤儉打拚聞名，勉勵小朋友要效法台江先民，勤奮學習。

王錦德介紹陳卿寮保山宮觀音佛祖的傳奇故事，在清代中葉時，這尊觀音佛祖隨著台江內海的潮水漂流到今日北安路加油站與嘉南大圳相鄰的舊港道，由郭姓先民請回到陳卿寮，治病濟世，屢有靈驗神奇，受到村人的敬愛。

二戰期間，陳卿寮先民祈求觀音佛祖，保護村人，免受砲火炸彈威脅，事後果真靈驗，為答謝觀音佛祖，1946年建醮答謝神恩，相隔78年，觀音佛祖再次指示村民啟建祈安清醮，冥陽兩利，可以說是「一生只有一次」，十分難得的因緣，因此全村動員合作辦好建醮祭典，明天是普度日，歡迎大家一起來陳卿寮共享佛恩，同沾法喜。

王錦德說，陳卿寮保山宮欣逢78年後再次建醮，大廟也展開觀音佛祖漂流到陳卿寮的文化路徑及歷史現場的口述歷史調查，希望能在陳卿寮的建庄史上透過公共藝術創作，成為百年後的文化資產。