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創新作為突破觀光同質化 嘉市觀新處長張婉芬榮獲行政院模範公務員
行政院公布模範公務人員名單，中央地方合計35人獲選。嘉市府觀光新聞處長張婉芬任內推動多項創新政策，經初審複審，獲選模範公務人員，上午北上接受行政院長卓榮泰頒獎表揚。
張婉芬感謝市長黃敏惠、副市長林瑞彥及秘書長陳永豐指導鼓勵，榮耀是同仁努力及市府團隊合作成績。公職生涯總告訴自已勇於嘗試挑戰，從科員、科長、秘書、副處長到處長，都是在學習，從不認為自己只是公務人員，只能專注1個專業，認為很多業務只要願意做，可開拓不同視野。
張婉芬說，每位同仁都很優秀也非常努力，都是模範公務人員，以身為市府團隊一份子為榮，榮獲模範公務人員是榮譽也是考驗，將持續攜手同仁讓嘉市朝市長「全齡共享世代宜居」城市願景邁步。
市長黃敏惠讚許張婉芬，以長遠角度及創新作為，有計畫推動觀光發展，促進觀光產業表現躍升，突破觀光同質化，讓國際級飯店看見嘉市潛力與動能。張婉芬2019年上任，2020年起籌辦「光織影舞」光影藝術展，打造城市新IP，打破金氏世界紀錄，多次榮獲美國紐約設計獎、謬思設計獎等國際獎項。
推動民宿產業，突破法規限制，2020年公告嘉市「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓全區為都市計畫區嘉市多一條登記合法民宿途徑，帶動青年洄流創業，提供旅客不同住宿型態的選擇。催生雲嘉嘉首座全模式影視協拍中心，吸引多部知名影視作品取景，行銷嘉市。
規畫「步行散策樂活水岸」，讓棒球場前廣場、人行環境及停車場動線煥然一新，建置首座戶外滑草場、25公里環市自行車道、首座KANO遊客中心落成，獲建築園冶獎等獎項，優化嘉油鐵馬道夜間光環境，今年創全國之先建置水域型智慧人形辨識系統，獲消防署消防月刊3月專文報導。
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