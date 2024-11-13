快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

民代建議捷運紅線東延台南高鐵站 交通局：會評估

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南高鐵特區將成為台南另一發展重鎮，為引進北高雄及更多購物觀光人潮，市議員吳禹寰今在議會總質詢時，建議市府捷運紅線可從終點站嘉藥站東延至高鐵站，對此，交通局表示，會納入後續路網滾動檢討評估。記者萬于甄／翻攝
台南高鐵特區將成為台南另一發展重鎮，為引進北高雄及更多購物觀光人潮，市議員吳禹寰今在議會總質詢時，建議市府捷運紅線可從終點站嘉藥站東延至高鐵站，對此，交通局表示，會納入後續路網滾動檢討評估。記者萬于甄／翻攝

台南捷運系統興建備受市民期待與矚目，有議員關心捷運藍、紅及藍線第1期延伸線進度，尤其，捷運紅線可引進北高雄觀光及人潮，建議市府能在與高雄捷運銜接的捷運紅線終點嘉藥站，再開一條從嘉藥通往高鐵站的路網。對此，交通局表示，會納入後續路網滾動檢討評估。

市議員吳禹寰表示，交通建設是經濟發展的根基，只有提供快速便捷的運輸系統，才能真正提升城市的競爭力，因此，台南捷運系統的建設對於推動台南發展至關重要，藍線第1期及延伸線規畫，涵蓋台南最重要的交通及經濟樞紐區域，紅線則是銜接高雄的重要路網。

他提到，捷運紅線雖原規畫與高雄捷運銜接，但最後終點站改到嘉南藥理大學，然而歸仁高鐵特區也將成為台南另一發展重鎮，為引進北高雄及更多購物觀光人潮，建議應在嘉藥與高鐵站之間，再開一條捷運路網銜接。

交通局長王銘德表示，南高2縣市捷運線系統銜接的目標不會改變，而針對捷運紅線銜接台南高鐵站，目前在優先路網中並無相關規畫，且南北向路網已有3條路線，倘若嘉藥至高鐵站東西向有需求，會以接駁公車路線服務為主，但會納入後續路網滾動檢討評估。

交通局也說明，藍線第1期為台南目前進度最快的捷運路線，並分別從文化中心站銜接捷運紅線至嘉南藥理大學站，同時會由仁德轉運站銜接捷運藍線延伸線至高鐵台南站，未來整體營運計畫將採一車到底模式，以便利民眾使用搭乘為原則。

交通局指出，第1期藍線綜合規畫已獲交通部審核通過，正待行政院核定，為縮短進程，已同步啟動基本設計作業，以2026年動工，2031年完工通車為目標；捷運藍延線可行性研究8月獲交通部審核通過，已送行政院核定中，藍延線綜合規畫預計今年底可報部審議。

台南 高鐵 高雄捷運

延伸閱讀

捷運遇同位阿嬤「插隊2次」 她不忍了1招反擊網讚爆：好E好讚

民團提報和平天橋文資審議 盼擋下蔣萬安拆除決定

影／4市民制伏捷運持刀婦 侯友宜頒感謝狀：市民、警員張顯正義

台南YouBike將擴大布點 114年底再增設125站

相關新聞

以超商為家...嘉市母女流浪3個月 市府緊急安置

嘉義市有對母女被發現長期以超商為家，直到議員張秀華接獲民眾反應並在議會質詢關切，嘉市府社會處協助安置母女；經了解，因經濟...

創新作為突破觀光同質化 嘉市觀新處長張婉芬榮獲行政院模範公務員

行政院公布模範公務人員名單，中央地方合計35人獲選。嘉市府觀光新聞處長張婉芬任內推動多項創新政策，經初審複審，獲選模範公...

民代建議捷運紅線東延台南高鐵站 交通局：會評估

台南捷運系統興建備受市民期待與矚目，有議員關心捷運藍、紅及藍線第1期延伸線進度，尤其，捷運紅線可引進北高雄觀光及人潮，建...

嘉縣辦燈會要燒多少錢？議員：不要造成財政負擔影響建設

嘉義縣政府爭取到2026台灣燈會，消息傳回地方感到振奮，認為是行銷嘉義的好時機；不過，議員詹琬蓁質詢縣長翁章梁預計要花多...

全台毛巾8成來自雲林 轉型低碳、永續產品將在巾彩耕地藝術節亮相

雲林縣毛巾產值占全台8成，有毛巾原鄉之稱，近年毛巾產業積極轉型，透過低碳製成、環保紗線生產出符合永續趨勢的產品，為宣傳優...

嘉縣議員爭取嘉市焚化爐新建回饋金下月抗爭 市府及議員回應了

嘉義市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，日前立委蔡易餘開協調會，市府未派人參加，縣議員陳柏麟號召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。