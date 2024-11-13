民代建議捷運紅線東延台南高鐵站 交通局：會評估

台南捷運系統興建備受市民期待與矚目，有議員關心捷運藍、紅及藍線第1期延伸線進度，尤其，捷運紅線可引進北高雄觀光及人潮，建議市府能在與高雄捷運銜接的捷運紅線終點嘉藥站，再開一條從嘉藥通往高鐵站的路網。對此，交通局表示，會納入後續路網滾動檢討評估。

市議員吳禹寰表示，交通建設是經濟發展的根基，只有提供快速便捷的運輸系統，才能真正提升城市的競爭力，因此，台南捷運系統的建設對於推動台南發展至關重要，藍線第1期及延伸線規畫，涵蓋台南最重要的交通及經濟樞紐區域，紅線則是銜接高雄的重要路網。

他提到，捷運紅線雖原規畫與高雄捷運銜接，但最後終點站改到嘉南藥理大學，然而歸仁高鐵特區也將成為台南另一發展重鎮，為引進北高雄及更多購物觀光人潮，建議應在嘉藥與高鐵站之間，再開一條捷運路網銜接。

交通局長王銘德表示，南高2縣市捷運線系統銜接的目標不會改變，而針對捷運紅線銜接台南高鐵站，目前在優先路網中並無相關規畫，且南北向路網已有3條路線，倘若嘉藥至高鐵站東西向有需求，會以接駁公車路線服務為主，但會納入後續路網滾動檢討評估。

交通局也說明，藍線第1期為台南目前進度最快的捷運路線，並分別從文化中心站銜接捷運紅線至嘉南藥理大學站，同時會由仁德轉運站銜接捷運藍線延伸線至高鐵台南站，未來整體營運計畫將採一車到底模式，以便利民眾使用搭乘為原則。

交通局指出，第1期藍線綜合規畫已獲交通部審核通過，正待行政院核定，為縮短進程，已同步啟動基本設計作業，以2026年動工，2031年完工通車為目標；捷運藍延線可行性研究8月獲交通部審核通過，已送行政院核定中，藍延線綜合規畫預計今年底可報部審議。