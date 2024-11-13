全台毛巾8成來自雲林 轉型低碳、永續產品將在巾彩耕地藝術節亮相

雲林縣毛巾產值占全台8成，有毛巾原鄉之稱，近年毛巾產業積極轉型，透過低碳製成、環保紗線生產出符合永續趨勢的產品，為宣傳優質毛巾，「2024雲林巾彩耕地藝術節」結合毛巾產業和童趣元素，將於11月16日至17日在雲林虎尾同心公園登場。

雲林巾彩耕地藝術節邁入第6年，今年由行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦，將結合毛巾產業和童趣元素，營造親子同樂的夢幻場景，並打造「兔兔超人」、「單單熊」，展現毛巾的創意價值。

台灣毛巾產業多為小型工廠，雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山說，國內業者現階段以生產精緻產品為主，若要追求大量訂單，則須進行產業整合，行政院每年舉辦巾彩耕地藝術節，期望台灣毛巾產業能夠結合，不僅在國內，也能打開國際市場。

他也感謝前立委蘇治芬過去對藝術節的支持，及現任立委劉建國出力協助，並於上周引薦日本飯店與台灣毛巾產業簽訂合作意向書，日本飯店都願意支持，代表台灣毛巾通過考驗，期待毛巾業者繼續努力，讓世界知道台灣毛巾很棒。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周表示，全台毛巾每年產值20億元，其中8成來自雲林，因產業規模影響，外銷仍有困境，希望中央能透過各種行銷管道、輔導，幫助產業走入國際市場。

劉建國表示，要讓毛巾的故鄉虎尾能持續發光發熱，不僅依靠業者的努力，還需政府的支持，上周已媒合毛巾產業和日本飯店業者簽訂MOU，踏出一小步，希望未來能走得更遠，也期待在各方支持下，產業能夠不斷精進，創造更多機會。

雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆指出，這次藝術節將展示毛巾產業的低碳製程與環保紗線技術，體現虎尾毛巾產業對環境保護、永續的承諾，符合國際市場需求。