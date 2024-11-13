以超商為家...嘉市母女流浪3個月 市府緊急安置

嘉義市有對母女被發現長期以超商為家，直到議員張秀華接獲民眾反應並在議會質詢關切，嘉市府社會處協助安置母女；經了解，因經濟因素已在超商流浪3個月。

市議員張秀華質詢時表示，接獲民眾反映，有名母親在凌晨2點多帶著女兒在超商睡覺，經了解這名外配母親經濟因素，沒有棲身之所，因此帶著女兒到超商休息也在超商盥洗，令她覺得十分不可思議，怎麼當今社會上還有這樣的情事發生，她要求社會處、教育處及時關懷。

社會處長李思賢表示，經了解這名母親戶籍在外縣市，女兒在嘉義市某國小就讀，社會處已介入協助母女安置。

超商店員表示，這對母女來超商過夜有遇過幾次，但他們沒有打擾到其他客人，女童也被打理得很乾淨。店員不諱言，超商常出現這類客人，所以沒有特別覺得奇怪。

女童就讀嘉義市某國小三年級，校長表示，是弱勢單親家庭，課輔及相關開銷都有補助，校方去年9月透過社會救助機制協助租屋，但今年8月被房東趕出後，固執的母親沒有再尋求外界協助，也不讓女兒讓校方知道，除了英語較差外，其他功課經常拿到優等，學童在校學習穩定，小孩也被打理得乾乾淨淨，因為沒有異狀學校也是被隱瞞至今。