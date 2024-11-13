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嘉縣參加台灣國際茶業與咖啡展 秀頂級風味

中央社／ 嘉義縣13日電

嘉義縣府邀集縣內15家茶葉業者、18家咖啡業者，15日至18日在台北南港展覽館參加「2024台灣國際茶業博覽會」與「台灣國際咖啡展」，邀請民眾品嚐嘉義來的頂級風味。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，此次參加台灣國際茶業與咖啡展，設置三大主題館「高山茶都」名茶館、「啡嚐嘉義」精品咖啡形象館及「台灣精品咖啡館」，行銷嘉義的茶與咖啡。

農業處表示，嘉義縣擁有得天獨厚的栽培環境，搭配技術深厚的製茶師，讓嘉義縣高山茶在全台各項競賽獲得亮眼成績，包含「機採茶菁技術競賽」季軍、「部分發酵茶製茶技術競賽球形組」冠軍及季軍、「產銷履歷茶分類分級評鑑賽」獲得1席特選、3席精選、2席優選。

此外，嘉義縣咖啡農對咖啡製作程序展現職人精神，每一道步驟都要求精準、細緻與卓越，這份嚴謹態度讓嘉義咖啡躍上國際，在國內外評鑑賽屢屢獲得佳績。2024台灣卓越盃咖啡國際競標排名前20名的莊園中，嘉義縣就贏得15個名額，其中3個莊園（名陽園、鄒築園、豆御香）分數超過90分，獲頒最高榮譽的總統獎。

嘉義縣府邀請國際專業買家、通路商及民眾在11月15日至18日到南港展覽館1館1樓，感受嘉義精品咖啡與頂級高山茶的風味。

咖啡館 嘉義 農業處

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