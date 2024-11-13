嘉縣議員爭取嘉市焚化爐新建回饋金下月抗爭 市府及議員回應了

嘉義市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，日前立委蔡易餘開協調會，市府未派人參加，縣議員陳柏麟號召鄉親，下月4日到市府抗爭；上午市議員質詢環保局長李佳禾如何因應，李佳禾說，會盡力溝通協調；議員說，「縣市一家，好兄弟以和為貴」。

嘉市焚化爐明年動工從300噸擴增200噸到500噸，縣議員陳柏麟要求對周邊受影響中埔、水上鄉民回饋，市府以未回饋鄰近縣市前例回應，日前協調會環境部環境管理署副署長林佐祥，指稱中央對回饋金規範，並沒有限制不能回饋外縣市，嘉市府未派員參加協調會，陳柏麟揚言12月4日號召千人到市府前抗議。

面對縣市因焚化爐回饋金爭端，市議員孫貫志質詢，下月嘉縣「環保交流」活動，環保局因應之道是採強制、和氣或溫馨態度？警局是否收到集遊申請？要避免激情，不否定抗爭縣民訴求，行動若未脫軌，應和氣解決，若還未申請集遊，應主動拿表格給對方申請，市新焚化爐啟用以後縣焚化爐歲修也會用到。

環保局長李佳禾說，對方要申請集會遊行，會盡力溝通協調；警局長沈炳信，警方還未收到縣民代申請集會遊行。市府回應，新建焚化廠2028年營運，屆時依據「嘉市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例」辦理，依據營運回饋自治條例，是針對廠址所在地等地區回饋，正面表列回饋里別。

市府說，新建焚化廠是BOT案，營運後市府須編預算支付垃圾處理費，綠能永續循環中心將引進國際最新垃圾處理技術及汙防制設備，空品管制值全國最優，營運期間定期監測環境品質，監測結果公開在網站，共同守護嘉義地區環境品質。