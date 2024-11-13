快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣議員爭取嘉市焚化爐新建回饋金下月抗爭 市府及議員回應了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，縣議員陳柏麟號召鄉親，下月4日到市府抗爭；上午市議員孫貫志（右）質詢環保局長李佳禾（左）如何因應。記者魯永明／翻攝
嘉市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，縣議員陳柏麟號召鄉親，下月4日到市府抗爭；上午市議員孫貫志（右）質詢環保局長李佳禾（左）如何因應。記者魯永明／翻攝

嘉義市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，日前立委蔡易餘開協調會，市府未派人參加，縣議員陳柏麟號召鄉親，下月4日到市府抗爭；上午市議員質詢環保局長李佳禾如何因應，李佳禾說，會盡力溝通協調；議員說，「縣市一家，好兄弟以和為貴」。

嘉市焚化爐明年動工從300噸擴增200噸到500噸，縣議員陳柏麟要求對周邊受影響中埔、水上鄉民回饋，市府以未回饋鄰近縣市前例回應，日前協調會環境部環境管理署副署長林佐祥，指稱中央對回饋金規範，並沒有限制不能回饋外縣市，嘉市府未派員參加協調會，陳柏麟揚言12月4日號召千人到市府前抗議。

面對縣市因焚化爐回饋金爭端，市議員孫貫志質詢，下月嘉縣「環保交流」活動，環保局因應之道是採強制、和氣或溫馨態度？警局是否收到集遊申請？要避免激情，不否定抗爭縣民訴求，行動若未脫軌，應和氣解決，若還未申請集遊，應主動拿表格給對方申請，市新焚化爐啟用以後縣焚化爐歲修也會用到。

環保局長李佳禾說，對方要申請集會遊行，會盡力溝通協調；警局長沈炳信，警方還未收到縣民代申請集會遊行。市府回應，新建焚化廠2028年營運，屆時依據「嘉市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例」辦理，依據營運回饋自治條例，是針對廠址所在地等地區回饋，正面表列回饋里別。

市府說，新建焚化廠是BOT案，營運後市府須編預算支付垃圾處理費，綠能永續循環中心將引進國際最新垃圾處理技術及汙防制設備，空品管制值全國最優，營運期間定期監測環境品質，監測結果公開在網站，共同守護嘉義地區環境品質。

焚化爐 環保局長 議員

延伸閱讀

嘉市警執勤臉色有異樣… 警自清把他送辦 法院羈押禁見

同是龍年新生兒少一半 嘉市擬調高生育津貼 議員：要鼓勵結婚

全台擱置最久勞工育樂中心在嘉市 市議員：罔顧勞工權益持續擺爛

國民黨慶大會嘉市跑第一 綠營擬罷免藍立委？黃健庭：正面迎擊

相關新聞

以超商為家...嘉市母女流浪3個月 市府緊急安置

嘉義市有對母女被發現長期以超商為家，直到議員張秀華接獲民眾反應並在議會質詢關切，嘉市府社會處協助安置母女；經了解，因經濟...

全台毛巾8成來自雲林 轉型低碳、永續產品將在巾彩耕地藝術節亮相

雲林縣毛巾產值占全台8成，有毛巾原鄉之稱，近年毛巾產業積極轉型，透過低碳製成、環保紗線生產出符合永續趨勢的產品，為宣傳優...

嘉縣議員爭取嘉市焚化爐新建回饋金下月抗爭 市府及議員回應了

嘉義市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋金，日前立委蔡易餘開協調會，市府未派人參加，縣議員陳柏麟號召...

安平百年孤祭文化傳承再添一章 重返鎮渡頭了解風水傳說

台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。為了傳承這一文化，靈濟...

搶攻新加坡市場 雲林農特產再次攜手13家食品業者揮軍展售

雲林縣蔬果去年出口新加坡逾200噸，為增加雲林農產曝光度，再度攜手縣內13家食品業者，將藉新加坡的新台灣館-台灣名品(體...

南科周遭急速發展 善化警分局列繁重分局增設秘書室

因應南科地區近年來快速發展，警政署將台南市善化警分局核定為勤務「繁重分局」，本周新成立秘書室因應地方治安需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。