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從早市到夜間食堂 台南傳統市場拚轉型

中央社／ 台南13日電

台南市政府推動傳統市場轉型，提升攤位使用效益，推廣多元招租計畫，放寬市場營業時間，帶起夜間食堂風潮，成為傳統市場服務新亮點，讓年輕人走進市場激盪不同火花。

台南市經濟發展局表示，近年數位方面協助媒合FOODPANDA、UBEREAT進駐市場提供外送服務及導入行動支付，並輔導「台南市場好物」發展代工冷藏商品，協助攤商建立品牌發展、商品規格化及網路行銷等數位能力。

在提升市場攤位使用效益、推廣多元招租計畫部分，則鼓勵青年加入傳統市場營業，放寬市場營業時間，帶起友愛市場、復興市場、開元市場、文華市場等夜間食堂風潮，成為傳統市場服務新亮點，讓年輕人走入市場。

經發局也整理7處市場共26攤夜間食堂特色料理，包括秘境咖啡、日式壽司、鍋燒意麵、燒烤、鱔魚意麵、熱炒、棺材板等，提供上班族下班後循名單體驗傳統市場美味。

經發局長林榮川表示，這些深夜食堂，包括開元市場的「天天來冷飲」，老闆透過「每天來」台語發音發想「Da Gumm Cold Drinks」店名，不僅販售各式紅茶、奶茶，還有每日限量版隱藏料理，晚餐時段小小攤位周邊圍滿識貨客人。

文華市場的「福粥伯壽司海鮮粥」，曾任五星級飯店副主廚的老闆，用中階價位提供高階日式料理，連店內餐具等依細節堅持日本製。麻豆市三市場「德春米糕」，Q彈糯米飯和肉燥香鋪上一層魚鬆，佐以2、3片用糖、醋醃漬蘿蔔片，銅板價可吃到豐盛餐點，不僅是美食節目採訪在地小吃名店，也是當地人最愛美食之一。

市場處長王俊博表示，傳統市場不再侷限早市零售生鮮商品，將結合都市新機能與需求彈性發展；深夜食堂滿足宵夜需求，更成為當地經濟和市場活力重要一環。更多市場美食資訊，可瀏覽市場處官網。

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