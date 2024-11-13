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阿里山楓紅較往年延後 估12月初才見美景

中央社／ 嘉義縣13日電

林業及自然保育署嘉義分署今天說，今年氣候異常，本應11月中轉紅的楓葉，預估11月底、12月初才得見紅通通的景象，民眾想至阿里山賞楓，還得等等。

往年這時，阿里山已見楓葉轉紅，但今年卻依舊青翠，林業署嘉義分署今天告訴中央社記者，保守預估12月初到阿里山才見楓紅。不過，慈雲寺前銀杏葉子，已逐漸由綠變黃。

林業署嘉義分署指出，阿里山國家森林遊樂區內處處都可見楓樹，其中以小笠原山觀景平台、慈雲寺、大客車迴轉區前方斜坡及祝山平台等處楓樹較密，對高岳車站與沼平車站旁楓樹也不少。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，則在12月3日、10日、17日、24日於阿里山森林遊樂區內推出阿里山火車「楓光旖旎」主題遊程。

特別邀請經營臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」、超過37年攝影資歷達人黃源明領路，遊客搭乘百年國寶級31號蒸汽火車附掛國產檜木打造的復古車廂，以輕旅遊模式完整呈現鐵道、山林、生態、景緻風貌之旅。

阿里山林鐵及文資處說，遊程及報名資訊詳見林鐵及文資處官網與臉書。

嘉義 林業署 阿里山

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