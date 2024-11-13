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新化年貨大街邁第14年 黃偉哲：不再補助個別廠商

中央社／ 台南13日電

台南新化年貨大街2025年邁入第14年，台南市長黃偉哲今天表示，活動天數不變、品質不變，不亂花公帑，不再補助個別廠商。

民進黨台南市議員余柷青今天在台南市議會質詢台南新化年貨大街活動是否天數被砍，經費也被砍，卻未事先溝通說明。

黃偉哲表示，廠商辦市集賺錢卻要政府補貼，這樣是圖利廠商，以前是錯誤的；余柷青立刻怒批，難道前市長賴清德決策是錯誤的，黃偉哲說：「那是你過度衍繹」。

南市府經濟發展局告訴中央社記者，新化年貨大街民國101年開辦，明年進入第14年，經發局將重新規劃，依市民及商家需求調整安排，打造更完善年節購物環境。

經發局表示，已邀集公所辦理活動現場會勘，研商攤位、舞台搭設、活動安排等細節，2025年起將改採「使用者付費」模式，取消補助，確保活動天數保持不變，透過自主管理，促進年貨大街永續發展。

年貨大街 黃偉哲

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