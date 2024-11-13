安平百年孤祭文化傳承再添一章 重返鎮渡頭了解風水傳說

台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。為了傳承這一文化，靈濟殿與區公所今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展，區長、市議員、老師、學生扮演官員、仕紳、苦力等角色，除了文化傳承也增加趣味性。

「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展今起在靈濟殿旁校前社區活動中心登場，由民政局專委賴青足、安平區長蕭泰華、靈濟殿主委何志章、市議員李啟維、盧崑福、蔡宗豪、周麗津等人共同揭幕。此特展以「重返鎮渡頭」為主題，為了呈現當年故事發生的背景，來參加的貴賓及學生穿著古裝，扮演府衙官員、仕紳、碼頭搬運苦力、搬貨童工等，以清末安平碼頭現場呈現。

展場內除了有特製竹筏、模擬帆船、孤棚組合模型、孤棚材料等靜態展示，還將安平區與中西區五條港的商業競爭中的風水傳說故事，設計了「城弓路箭」互動遊戲。另，孤棚祭中最受歡迎的「綁篙錢」，也用遊戲方式呈現。

特展的吉祥物是「豬仔會」，廟方說，「豬仔會」起源於民間信仰中，普渡用全豬是非常隆重祭品，因飼養成本高，發展出港仔尾社獨有，並專為孤棚祭共應全豬敬品的民間儲蓄互助會。吉祥物身上的QR碼可連結台南大學研究中心、由教授戴文鋒講述孤棚祭由來與典故。目前「豬仔會」中文版已完成，英文版錄製中；未來將與安平區知名五星級酒店合作，讓外國朋友也可體驗。