快訊

國合會援外農場種大麻？ 藍委憂援助款遭濫用難監督

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

安平百年孤祭文化傳承再添一章 重返鎮渡頭了解風水傳說

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。為了傳承這一文化，靈濟殿與區公所今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展，區長、市議員、老師、學生扮演官員、仕紳、苦力等角色，除了文化傳承也增加趣味性。

「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展今起在靈濟殿旁校前社區活動中心登場，由民政局專委賴青足、安平區長蕭泰華、靈濟殿主委何志章、市議員李啟維、盧崑福、蔡宗豪、周麗津等人共同揭幕。此特展以「重返鎮渡頭」為主題，為了呈現當年故事發生的背景，來參加的貴賓及學生穿著古裝，扮演府衙官員、仕紳、碼頭搬運苦力、搬貨童工等，以清末安平碼頭現場呈現。

展場內除了有特製竹筏、模擬帆船、孤棚組合模型、孤棚材料等靜態展示，還將安平區與中西區五條港的商業競爭中的風水傳說故事，設計了「城弓路箭」互動遊戲。另，孤棚祭中最受歡迎的「綁篙錢」，也用遊戲方式呈現。

特展的吉祥物是「仔會」，廟方說，「豬仔會」起源於民間信仰中，普渡用全豬是非常隆重祭品，因飼養成本高，發展出港仔尾社獨有，並專為孤棚祭共應全豬敬品的民間儲蓄互助會。吉祥物身上的QR碼可連結台南大學研究中心、由教授戴文鋒講述孤棚祭由來與典故。目前「豬仔會」中文版已完成，英文版錄製中；未來將與安平區知名五星級酒店合作，讓外國朋友也可體驗。

區長蕭泰華說，安平有3個項目取得市定民俗資格，分別是安平開台天后宮媽祖上香山、靈濟殿孤棚祭、安平鎮城隍廟公普，在公私協力下，3個市定民俗都已出版繪本並推廣，可以說是全壘打。

台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展，與會賓客角色扮演。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為南市無形文化資產，為傳承文化，今起舉辦「百年孤祭—重返鎮渡頭」特展，與會賓客角色扮演。記者鄭惠仁／攝影

碼頭 議員

延伸閱讀

安平遊憩碼頭「美樂蒂與酷洛米」展出最後五天

雨炸宜蘭！冬山鄉暴雨多處淹水 冬山河親水公園、生態綠州停航

成大發表全國首套防溺AI偵監系統 台南安平打造智慧海灘

台南安平百年傳統「公普」全國僅有 繪本記錄無形文化資產

相關新聞

影／雲林縣長盃田徑賽道赫見滿滿扭動生物 選手不小心踩過超級崩潰

雲林縣昨天開始為期三天秋季縣長盃田徑賽，今天一早主場地斗南田徑場的跑道上被發現爬滿蚯蚓，雖然已立刻清掃、不影響賽事進行，...

安平百年孤祭文化傳承再添一章 重返鎮渡頭了解風水傳說

台南市安平靈濟殿「孤棚祭」為特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。為了傳承這一文化，靈濟...

搶攻新加坡市場 雲林農特產再次攜手13家食品業者揮軍展售

雲林縣蔬果去年出口新加坡逾200噸，為增加雲林農產曝光度，再度攜手縣內13家食品業者，將藉新加坡的新台灣館-台灣名品(體...

南科周遭急速發展 善化警分局列繁重分局增設秘書室

因應南科地區近年來快速發展，警政署將台南市善化警分局核定為勤務「繁重分局」，本周新成立秘書室因應地方治安需求。

台南新化年貨大街天數、經費紛遭砍？黃偉哲與民代互嗆

台南新化年貨大街迄今已舉辦14年，但傳出明年新化年貨大街經費、天數紛紛遭砍，有議員今在議會總質詢怒轟市長黃偉哲，「當新化...

嘉市民主聖地地標噴水圓環擬整修...議員批倉促 建設處長：不拆除優化

嘉義市府編預算3600萬元，明年整修中央噴水圓環，最近市府問卷調查民意，引發文史工作者及市民疑慮，議員上午質詢，批市府送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。