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颱風天兔快速移動 黃偉哲籲市民防颱注意安全

中央社／ 台南13日電

颱風天兔快速移動，中央氣象署預估明天上午發布海上颱風警報，台南市長黃偉哲今天呼籲市民做好防颱準備，注意自身安全。

黃偉哲今天表示，預估颱風天兔明天進入巴士海峽後接近台灣，未來有持續增強趨勢，但路徑變數大，預估15日至16日對台灣影響最明顯，市府團隊應提前做好防汛防颱整備工作，市民也不可輕忽。

台南市政府發布新聞稿指出，颱風天兔12日凌晨2時於菲律賓東方海域形成，13日凌晨2時中心位置在北緯14.6度、東經129.0度，以每小時27公里速度向西北西前進，距台南市約1300公里。

市府表示，目前颱風移動路徑及影響範圍不確定性仍大，預估接近台灣以輕度颱風或較弱中度颱風為主，市府已要求加固路樹、招牌和圍籬，尤其是大型廣告招牌、看板和工地圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包，落實清淤作業，隨時做好災害應變準備。

市府人員說，颱風外圍環流影響，15日至16日間南部易有局部短暫陣雨，西南部沿海風浪逐漸增大，有長浪發生機率，民眾應持續留意颱風動態，做好防颱措施。

天兔 颱風

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