搶攻新加坡市場 雲林農特產再次攜手13家食品業者揮軍展售

雲林縣蔬果去年出口新加坡逾200噸，為增加雲林農產曝光度，再度攜手縣內13家食品業者，將藉新加坡的新台灣館-台灣名品(體驗)展示中心開幕之際，展售逾20項生鮮農產及農特產，期盼新加坡市場銷售能夠再創銷售高峰。

位於新加坡的新台灣館-台灣名品(體驗)展示中心本月16日即將開幕，將展示台灣各地名物產，雲林縣政府與負責企畫新台灣館的富淯有限公司合作，將在館內打造雲林良品專區，展售逾20項來自雲林的生鮮農產及農特產。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣2023年農業產值高達936億元，位居全國第一，近年積極打出「雲林良品」品牌，拓展東南亞、東北亞市場，也曾在新加坡的超市舉辦蔬菜節及雲林良品周，獲得迴響，去年出口至新加坡的蔬果逾200噸，這次透過富淯有限公司，進軍新加坡的新台灣館，希望將雲林的優質產品分享給更多人，增加行銷國際市場的機會。

富淯有限公司總經理林仕凱表示，新台灣館結合冷鏈設備，並設置直播室、食農教育室以及展示提貨中心，若小農有興趣，也可以合作到當地進行食農教育，讓新加坡人更了解台灣產品的種植過程及優點，對於產品推廣會更有幫助。