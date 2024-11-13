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南科周遭急速發展 善化警分局列繁重分局增設秘書室

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
因應南科周遭急速發展，南市善化警分局核定為繁重分局，本周增設秘書室。記者謝進盛／攝影
因應南科周遭急速發展，南市善化警分局核定為繁重分局，本周增設秘書室。記者謝進盛／攝影

因應南科地區近年來快速發展，警政署將台南市善化警分局核定為勤務「繁重分局」，本周新成立秘書室因應地方治安需求。

南科近年發展迅速，營業額去年起更超車竹科成為國科會轄管的三大科學園區「一哥」，受惠全球AI熱潮，在積體電路產業引領下，南科今年前8月營業額已達1.3兆元，年增逾4成，創同期新高，業界推估更有機會挑戰2兆元大關，持續坐穩一哥寶座。

不過，園區高速發展，多年來已成地方交通嚴重負擔，台南市政府陸續爭取中央開闢北外環道及自籌10億元開闢完成10-30M及5-40m兩條聯外道，希望打通園區南北側交通瓶頸。

不過南科上下班車流繁重，對警方執勤更構成嚴峻考驗，加上大台南近年發展版圖快速往南科善化新市周遭明顯，大批流動人口移入，也為轄區治安形成隱憂，現任警政署長張榮興長期在台南服務，對轄區警力部署甚詳，警政署盤點評估後，今年8月將善化警分局增列為「繁重分局」，同時增設秘書室，因應在地治安需求。

善化警分局秘書室是在本月11日正式掛牌，編列5至6人，主任由市警局行政科警務正楊宗浩接任，楊曾任新市分駐所、善化、港口派出所所長，嫻熟在地事務，可望發揮所長。

市警局指出，善化警分局預算員額237人，現有員額221人，缺額部分持續爭取中。列為繁重分局後，南市現有16警分局中，包括市區第一、二、三、四、五、六分局及縣區新營、永康、歸仁、善化警分局，上述10警分局屬勤務繁重分局，同仁不分職位每月可較之前增900餘元津貼，希望體恤勤務辛勞。

因應南科周遭急速發展，南市善化警分局核定為繁重分局，本周增設秘書室。記者謝進盛／攝影
因應南科周遭急速發展，南市善化警分局核定為繁重分局，本周增設秘書室。記者謝進盛／攝影

南科 台南 職位

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