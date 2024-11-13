台南新化年貨大街天數、經費紛遭砍？黃偉哲與民代互嗆

台南新化年貨大街迄今已舉辦14年，但傳出明年新化年貨大街經費、天數紛紛遭砍，有議員今在議會總質詢怒轟市長黃偉哲，「當新化人次等公民？」。黃偉哲也回嗆，「如果辦市集、夜市都賺錢，為何還要市府貼錢，這樣是圖利廠商」。

市議員余祝青說，新化年貨大街已連續舉辦14年，近期辦理明年度活動說明會，但會中沒有人知道活動天數被砍，卻從原本5到7天的時間，縮短剩下3天，且經費也從400萬被砍到剩下230萬，以往區公所都能好好地舉辦，為何明年就要被砍天數、砍經費。

黃偉哲回應，沒有說要砍天數，但廠商辦市集賺錢，卻還要政府補貼補助，「不知道這是什麼意思」。然而當余祝青則反問，「為何以往就可以？」，黃偉哲卻回，「以往就是錯誤的」，讓余怒轟「難道以往年貨大街就是錯誤，賴清德當市長時是錯誤決策？」，黃則回嗆，「那是你過度衍繹」。

余祝青批評，新化年貨大街要砍天數、砍經費等重要的事情，卻等到說明會上才告訴地方民眾，當新化人是次等公民，「這是黃偉哲的決策嗎？」，要求市府還給新化年貨大街一個交代，並回歸由市府經發局及區公所自行辦理。

黃偉哲強調，新化年貨大街舉辦天數應該不會改變，但不願再補助個別廠商，能夠承諾新化年貨大街「天數不變、品質不變、不亂花公帑」。