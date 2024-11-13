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台南新化年貨大街天數、經費紛遭砍？黃偉哲與民代互嗆

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員余祝青今在議會總質詢怒批市府無預警砍新化年貨大街經費、天數，要求市府還給新化年貨大街一個交代，一度與市長黃偉哲互嗆，砲火猛烈。記者萬于甄／攝影
台南市議員余祝青今在議會總質詢怒批市府無預警砍新化年貨大街經費、天數，要求市府還給新化年貨大街一個交代，一度與市長黃偉哲互嗆，砲火猛烈。記者萬于甄／攝影

台南新化年貨大街迄今已舉辦14年，但傳出明年新化年貨大街經費、天數紛紛遭砍，有議員今在議會總質詢怒轟市長黃偉哲，「當新化人次等公民？」。黃偉哲也回嗆，「如果辦市集、夜市都賺錢，為何還要市府貼錢，這樣是圖利廠商」。

市議員余祝青說，新化年貨大街已連續舉辦14年，近期辦理明年度活動說明會，但會中沒有人知道活動天數被砍，卻從原本5到7天的時間，縮短剩下3天，且經費也從400萬被砍到剩下230萬，以往區公所都能好好地舉辦，為何明年就要被砍天數、砍經費。

黃偉哲回應，沒有說要砍天數，但廠商辦市集賺錢，卻還要政府補貼補助，「不知道這是什麼意思」。然而當余祝青則反問，「為何以往就可以？」，黃偉哲卻回，「以往就是錯誤的」，讓余怒轟「難道以往年貨大街就是錯誤，賴清德當市長時是錯誤決策？」，黃則回嗆，「那是你過度衍繹」。

余祝青批評，新化年貨大街要砍天數、砍經費等重要的事情，卻等到說明會上才告訴地方民眾，當新化人是次等公民，「這是黃偉哲的決策嗎？」，要求市府還給新化年貨大街一個交代，並回歸由市府經發局及區公所自行辦理。

黃偉哲強調，新化年貨大街舉辦天數應該不會改變，但不願再補助個別廠商，能夠承諾新化年貨大街「天數不變、品質不變、不亂花公帑」。

經發局表示，新化年貨大街由經發局編列經費，委由區公所代辦並委外招標找廠商舉辦，明年編列230萬經費舉辦，攤商設攤應自負盈虧費用，且因曾有住戶反應年貨大街舉辦天數太多，會影響生活及交通，不希望舉辦太多天數，後續會在積極溝通協調。

台南市議員余祝青今在議會總質詢怒批市府無預警砍新化年貨大街經費、天數，要求市府還給新化年貨大街一個交代。記者萬于甄／攝影
台南市議員余祝青今在議會總質詢怒批市府無預警砍新化年貨大街經費、天數，要求市府還給新化年貨大街一個交代。記者萬于甄／攝影

年貨大街 議員 黃偉哲

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