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嘉市民主聖地地標噴水圓環擬整修...議員批倉促 建設處長：不拆除優化
嘉義市府編預算3600萬元，明年整修中央噴水圓環，最近市府問卷調查民意，引發文史工作者及市民疑慮，議員上午質詢，批市府送議會整修計畫僅簡單60字，相當計畫每字60萬元，未讓市民參與，過程倉促；建設處長田長沛說，不拆圓環，不變更政治意涵，整修優化，廣納民眾意見審慎進行。
中央噴水圓環是民主聖地地標，文化路夜市觀光景點及交通要道，每次選舉選前之夜造勢活動地點，早期有孫中山銅像，2007年塌落後，配合國際管樂節改放置「管樂小雞」，2014年再改置日據時期KANO棒球投手吳明捷雕像至今。
議員王浩質詢，噴水圓環擬整修引發市民熱議，擔心是否拆除。他以北市都計民眾參與執行手冊為例，指出民眾參與重要性，好的計畫透過溝通可獲得理解趨向完整，按公共工程委員會標案查詢系統，噴水圓環工程規畫設計9月9日決標，執行期間到12月底，短短3個月定出設計案，沒辦法充分了解民意。
9月至今，議會接到的計畫內容案僅3行內容60字，含營造人本友善空間，硬體設施修繕、改善既有排水及機電設備等，60字要議會通過3600萬？平均1字60萬！古代一字千金，現代一字60萬金，應有詳盡說明與民眾參與方案，不然難面對市民。王浩引用嘉義人文之友建築師陳世岸文章說，中央噴水池對嘉義人有多重意義象徵，也是重要精神地標，要求建設處長傾聽民意。
田長沛說，市民擔心圓環消失不會發生，因為沒有要拆除圓環，更不會變更政治意涵，辦完工作坊後會有公開說明會，之前做初步調查不會做為圓環整修依據，只是進一步了解民眾對圓環想法，配合整體圓環人本交通安全規畫，圓環周邊人行道老舊部分會做改善，噴水池配電、燈光、基座結構都老舊，會一起改善。
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