嘉市城市品牌庶民小吃名稱雞肉飯或火雞肉飯 議員要求正名

嘉義市城市品牌庶民小吃名稱雞肉飯或火雞肉飯？民眾疑惑，市府長期辦活動併用，議員上午質詢，近15年市府併用「雞肉飯節」、「火雞肉飯節」，名稱混淆，不利官方觀光行銷、典籍記載及活動推廣，要求市府辯正名義，有完整論述。市長黃敏惠同意研議釐清。

議員鄭光宏質詢，8月21日文化局在博物館舉辦「火雞肉飯特展」，總統府資政、前市長張博雅致詞認為雞肉飯加「火」字不道地，因為只有外地人才說「火雞肉飯」，嘉義人只說「雞肉飯」，引發「正名」風波。

鄭光宏說，12年前擔任記者，曾採訪雞肉飯起源、1949年創立的「噴水雞肉飯」，店東林昭正提及雞肉飯緣起，指稱戰後百業蕭條，逢年過節才有雞肉吃，有1年突發起想，將過年沒吃完雞肉切絲放在白飯上，淋上滷汁成為雞肉飯販售，意外帶起超過一甲子「雞肉飯原鄉」盛況。

爾後，火雞隨著二戰美國大兵進入台灣，加上本土雞肉價格較高，火雞肉量多、富含油脂、口感又好，雞肉飯店一家接著一家開，雞肉需求量大，才開始大量使用火雞肉，因此，1970年代後所開的店，名稱上才有「火雞肉飯」。

細數市府歷年舉辦過3次雞肉飯節，2008年首次結合花海節，名稱為「火雞肉飯節」，2011及2012年連2年舉辦改為「雞肉飯節」，2014年建設處申請金氏世界紀錄認證，噴水雞肉飯製作重達922公斤的火雞肉飯成為全世界最大碗，2019年衛生局出版「嘉遊火雞肉飯專書」、2024年文化局籌辦「火雞肉飯特展」，名稱都略有不同。

鄭光宏說，民間連續2年舉辦「火雞肉飯名店探索路跑」，也有人發揮巧思將火雞肉飯融入行人穿越號誌上。鄭光宏表示，雞肉飯等同嘉義城市代名詞，透過雞肉飯（文化）輸出全台或全世界，官方用語須統一定調，辨正名義名實相符，未來活動辦理、典籍記載、外賓介紹、觀光宣傳上等各方面，才能有完整論述，不致發生交叉使用及混淆情事。