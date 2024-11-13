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雲林二期稻作遇3颱減收2成 濕穀收購價飆20多年新高

中央社／ 雲林縣13日電

雲林縣近日進入二期稻作採收期，受颱風及氣候等因素影響，今年收成較往年減少2成，西螺鎮農會11日開始收購，開牌價來到濕穀每百台斤1260元，創20多年來新高。

西螺鎮農會主任廖宗義說，往年二期稻作收成每分地可收1500台斤，可是今年二期稻作育成期蟲害多，還遇到3個颱風接連侵台，造成災損約2、3成，今年收成每分地約1200台斤。

廖宗義表示，近年來二期濕穀開盤價約每百台斤新台幣1100元上下震盪，去年二期稻受到颱風小犬影響，濕穀最高價達每百台斤1230元，但今年二期稻作受颱風及氣候等因素影響，全台稻作區皆傳出災損，稻穀歉收，導致今年二期濕穀價創歷史新高。

廖宗義坦言，今年開盤價每百台斤1260元，是西螺鎮農會收購濕穀20多年來新高，至於後市是否有漲幅空間，以及會不會影響後續民生米價，須再觀察。

農糧署長姚士源告訴中央社記者，今年二期稻作以東部受損較為嚴重，南部正在收割，中部影響較小，預估中部濕穀收購價格每百台斤在1240元到1300元之間；除災損影響外，主要是因為糧商手上缺糧，帶動此波漲幅。

雲林劉姓稻農指出，颱風過後，今年一分地產量約1100、1200台斤，與往年同期相比每分地有1500、1600台斤，損失就算蠻多的；且外觀雖看起來稻穀黃澄澄，可是米粒不飽滿，平均每分地至少減收200至300台斤，甚至有些是空包彈。

二期稻作 災損 颱風

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