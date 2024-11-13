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同是龍年新生兒少一半 嘉市擬調高生育津貼 議員：要鼓勵結婚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
12年前龍年，嘉市新生兒有2072人、今年龍年新生兒不到千人。圖／報系資料照
12年前龍年，嘉市新生兒有2072人、今年龍年新生兒不到千人。圖／報系資料照

嘉市府明年擬調高生育津貼，從2萬2千元調高到3萬，議員上午質詢調高生育津貼能否提高生育率？今年龍年新生兒與12年前龍年相較，幾乎腰斬，連3年每對新人生不到1胎，結婚對數下滑，提升結婚率才是關鍵。社會處長李思賢說，物價漲，調高生育津貼減輕新生兒父母負擔。

議員鄭光宏質詢，搶救少子化，1997年起各縣市編列生育津貼鼓勵生育，市府2006年發放，但27年來，少子化未改善，反而日趨嚴峻，今年「每對夫妻生不到1胎」，12年前龍年，新生兒2072人，此後一路下滑，今年又逢龍年，原預期會觸底反彈，孰料10月底，僅出生934人，與12年前相較，新生兒幾乎腰斬，龍年效應未顯現。

12年新生兒與生育津貼比較發現，生育津貼從3600元、1萬2千元、1萬4千元，2年前調升至2萬2千元，對生育率幾乎沒幫助，新生兒持續探底。結婚對數與新生兒出生數發現，疫情爆發，結婚率下降，連帶影響新生兒下滑，2022年後結婚對數超越新生兒出生數，「每對夫妻生不到1胎」。

鄭光宏說，2018年網路調查，嘉市是國內最不想結婚城市、住商機構彙整，今年未婚比例嘉市又奪冠。專家指出，近年台灣屢將重點擺放搶救生育率，少提倡「結婚率」，搶救生育率固然重要，但提升結婚率才是關鍵，年政府預算配置比重失衡、劃錯重點，呼籲市府將重心、資源、預算放在提升結婚率，宣導婚育價值重要性，翻轉少子化困境。

市長黃敏惠說，總統選舉0至6歲國家養成議題，改善生育、托育、教育提高生育，是政府責任；李思賢說，物價漲，尿布、奶粉、坐月子中心都漲價，調高生育津貼是為減輕新生兒父母負擔，不婚不育有複雜因素，跨局處提高生育誘因。

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