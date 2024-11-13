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詐團潛入南市8.7萬人社群 臉書社團突遭滅團粉絲錯愕
成立逾10年的臉書社群「麻豆人大集合」上周突然消失，該社群在台南深具影響力且活躍，日來引發熱議。據知，肇因詐騙集團潛入遭臉書鎖定而滅團，讓不少粉絲錯愕。
「麻豆人大集合」算是老字號的臉書社群，10多年前臉書剛興起時即成立，一群熱心社員還會相約投入一些公益活動，社員還曾捐款幫助火災受災戶獲得好評，更吸引不少商家加入社群，也是大台南麻豆地區主要訊息通報平台，約有8.7萬社員且凝聚力及活躍度相當高，一夕遭滅團，衝擊地方。
該社團貼文多年來採審核制，由版主及幹部等人義務把關，多次擋下一些爭議訊息，但近年來詐騙猖獗，詐團手法不斷翻新仍防不勝防，有些更是利用求職文滲透。據悉，上周接獲臉書通知，貼文違法社群守則社團逕遭移除。
「麻豆人大集合」日來消失在臉書社群，雖然也有相同名稱，但眼尖粉絲發現「這不是麻豆人大集合」，進一步詢問確認噩耗。一些原來成員則透過管道，號召原認同社群理念的加入「麻豆人大集合2.0進階版」，不過要恢復昔日榮況恐不易。
在地影響力的社群一夕消失，部分商家更哀嚎生意恐受衝擊，不願曝光的某商家說，詐騙集團好像是打不死的蟑螂無所不在，就算幸運沒被騙到錢還是無端遭波及，真的太可惡了！
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