影／雲林縣長盃田徑賽道赫見滿滿扭動生物 選手不小心踩過超級崩潰

雲林縣昨天開始為期三天秋季縣長盃田徑賽，今天一早主場地斗南田徑場的跑道上被發現爬滿蚯蚓，雖然已立刻清掃、不影響賽事進行，但有選手比賽時踩到蚯蚓，覺得「很惡心」。

斗南田徑場今天持續進行秋季縣長盃賽事，管理員李瑞盛上午6時一到田徑場，赫見跑道上爬滿蚯蚓，嚇了一跳，他在田徑場服務20年，不曾見過這景象。

現場工作人員立即出動大型吹風機、掃把清掃，但跑道上仍持續有蚯蚓出現，經體育場了解，可能是昨日降雨，今天恢復晴天，受到土壤濕度影響，導致蚯蚓在清晨時大量爬出。

為避免影響選手比賽心情，現場也廣播告知，但一名參加競走比賽的選手表示，跑道有蚯蚓不會影響比賽，但競走時踩到還是會覺得「很噁心」，也有小朋友擔心，是不是地震前兆。

不願具名退役田徑選手表示，田徑場會出現蚯蚓，可能是昨天有水氣, 今天艷陽高照土壤及草地濕度受東北季風影響驟減，讓土壤封住土壤空隙，因蚯蚓有生物性危機意識，促使其往外爬，很多田徑場都曾因此有大量蚯蚓出現過。