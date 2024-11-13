單車賞鳥漫遊山海圳 台江國家公園候鳥季登場報名不等人

甚受歡迎的台江國家公園「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，要報名了！除了賞候鳥，還可以看到多樣的溼地環境。全程約10公里，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態，讓民眾騎著行車，以慢活、慢遊方式認識這片鄰近市區的鳥類天堂。

台江國家公園內有魚塭、泥灘地、廢棄鹽田、河口沙洲等多樣的濕地環境，鹽水溪及嘉南大圳下游除位處國家級濕地，鹽水溪口重要濕地更緊鄰台灣唯二國際級濕地之一的四草重要濕地。多樣的濕地環境孕育豐富的動植物生態，沿岸紅樹林有許多白鷺鷥築巢，以及招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息，並提供鷸、鴴、雁鴨、黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等過境或度冬的候鳥們補充養分及棲息的環境。

隨著秋冬到來，候鳥陸續來台江度冬，台江國家公園管理處也將在12月7日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，活動將從觀海橋下騎單車，沿著鹽水溪向西，並在溪口處轉往山海圳綠道，順著嘉南大圳東行，全程約10公里，沿路認識豐富的河口資源及候鳥生態。

「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」適合熱愛戶外活動及生態觀察的大小朋友，費用每人200元，共有40個名額，活動採網路報名，於11月15日上午10點開放報名，額滿為止。參與者需自備自行車或可租賃南市公共自行車(UBike)。活動相關訊息請至台江國家公園網站查詢（網址）。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題請洽解說教育科06-2842600轉1503高先生。