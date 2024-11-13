快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

臨演經紀人拒低廉工資退出拍攝投訴 嘉縣府查處結果曝…

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴。圖／取自黃淑晴臉書
國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴。圖／取自黃淑晴臉書

國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴，劇組臨時以預算不足，刪減通告費用為由，要各地百名臨時演員拍夜戲，她拒絕廉價工資退出；勞青處派人查訪，未發現違反勞動基準法。

黃淑晴是職業媒婆兼臨演經紀人，長期接洽安排國片臨演在嘉縣市拍攝，行銷家鄉，日前在多個臉書社團貼文，她從事協助拍攝電視、電影戲劇調度臨演多年，從沒這麼生氣過，早在10月，她在各大臉書社團貼文，11、12日找鄉親拍夜間戲，拍到天亮前，通告費1300元，拍攝6小時，超時再加超班費，提供便當宵夜。

黃淑晴說，她與劇組接洽報酬1500元，有200元利潤，其中給助理100元管理費，遠程安排新港香客大樓住宿，實質上，她每名臨演僅100元利潤，10日下午3點接到劇組來電，因經費預算不足，要刪減通告費，拍夜戲8到10個小時，「這是把我們當廉價勞工使用」，她宣布退出「桌頭之天選之人」的戲劇協助調度演員。

黃淑晴表示，來嘉縣拍攝的戲劇「桌頭之天選之人」，因為愛嘉義，希望更多戲劇能到嘉縣拍攝，但不能因為想打響嘉義知名度，讓參加鄉親們，得到不平等勞資通告費用，且這場百人通告拍攝時間長達8到10小時，夜戲拍到天亮。

黃淑晴請縣府勞青處11日下午5點，到拍片現場溪口鄉天宋宮現場坐鎮，關切戲劇拍攝時間，參加臨時演員拿到通告費用，是否符合勞基法規定？她強調，嘉義人不是廉價勞工，拒絕廉價通告費用。

勞青處說，針對「桌頭之天選之人」劇組疑似將臨演當廉價勞工用，違反勞動基準法案，派員至拍片現場了解，臨時演員表示，活動是從在地民意代表得知，純粹因好奇自願幫忙未領報酬，尚難認定為勞僱關係。

勞青處提醒，臨時演員工作型態如具有從屬性特徵，應受勞動基準法規範，無論是劇組自行聘僱，或委由經紀公司召募聘僱後再派遣，勞工所屬實際雇主均應符合勞動基準法規定，依實際工作時間發給薪資和加班費，並需符合基本工資，如有疑慮可洽勞青處依法查處。

國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴。圖／取自黃淑晴臉書
國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴。圖／取自黃淑晴臉書

嘉義 報酬

延伸閱讀

2026台灣燈會在嘉縣 翁章梁：打造獨有山林風情

「角頭」臨演李振豪犯台版柬埔寨案…拐人當豬仔獲利 判關18年定讞

拍片好所在 南投縣二度進擊TCCF吸引劇組取景

西岡德馬爆《幕府將軍》拍攝內幕 友人兒當臨演 「坐著演」賺600萬

相關新聞

嘉義老字號租書店出清藏書 舊版金庸小說秒殺名人搶漫畫

嘉義市中正公園商圈老字號「錦城嘉義可魯租書坊」結束營業，拆賣全館20萬本絕版書，吸引大批書迷搶搬書，舊版整套金庸小說秒殺...

天兔颱風生成擾台 枯水期蘭潭滿水位洩洪道溢流罕見

凱米、山陀兒、康芮颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，目前11月本是枯水期，嘉義縣市的仁義潭、蘭潭水庫卻出現滿水位，民眾目睹...

雲林縣長盃田徑賽道赫見滿滿扭動生物 選手不小心踩過超級崩潰

雲林縣昨天開始為期三天秋季縣長盃田徑賽，今天一早主場地斗南田徑場的跑道上被發現爬滿蚯蚓，雖然已立刻清掃、不影響賽事進行，...

單車賞鳥漫遊山海圳 台江國家公園候鳥季登場報名不等人

甚受歡迎的台江國家公園「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，要報名了！除了賞候鳥，還可以看到多樣的溼地環境。全程約10公里，沿...

臨演經紀人拒低廉工資退出拍攝投訴 嘉縣府查處結果曝…

國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投...

南市虐童黑名單 挨批繁瑣難查

虐嬰、虐童案頻傳，台南市政府表態嚴懲並公布業者、行為人，但議員昨質詢指，不少家長抱怨查詢公布名單程序繁瑣，「比酒駕累犯名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。