臨演經紀人拒低廉工資退出拍攝投訴 嘉縣府查處結果曝…

國片「桌頭之天選之人」輕喜劇日前在嘉義縣開拍，傳出與臨時演員經紀人黃淑晴為臨演工資發生糾紛，黃淑晴貼臉書並向縣府勞青處投訴，劇組臨時以預算不足，刪減通告費用為由，要各地百名臨時演員拍夜戲，她拒絕廉價工資退出；勞青處派人查訪，未發現違反勞動基準法。

黃淑晴是職業媒婆兼臨演經紀人，長期接洽安排國片臨演在嘉縣市拍攝，行銷家鄉，日前在多個臉書社團貼文，她從事協助拍攝電視、電影戲劇調度臨演多年，從沒這麼生氣過，早在10月，她在各大臉書社團貼文，11、12日找鄉親拍夜間戲，拍到天亮前，通告費1300元，拍攝6小時，超時再加超班費，提供便當宵夜。

黃淑晴說，她與劇組接洽報酬1500元，有200元利潤，其中給助理100元管理費，遠程安排新港香客大樓住宿，實質上，她每名臨演僅100元利潤，10日下午3點接到劇組來電，因經費預算不足，要刪減通告費，拍夜戲8到10個小時，「這是把我們當廉價勞工使用」，她宣布退出「桌頭之天選之人」的戲劇協助調度演員。

黃淑晴表示，來嘉縣拍攝的戲劇「桌頭之天選之人」，因為愛嘉義，希望更多戲劇能到嘉縣拍攝，但不能因為想打響嘉義知名度，讓參加鄉親們，得到不平等勞資通告費用，且這場百人通告拍攝時間長達8到10小時，夜戲拍到天亮。

黃淑晴請縣府勞青處11日下午5點，到拍片現場溪口鄉天宋宮現場坐鎮，關切戲劇拍攝時間，參加臨時演員拿到通告費用，是否符合勞基法規定？她強調，嘉義人不是廉價勞工，拒絕廉價通告費用。

勞青處說，針對「桌頭之天選之人」劇組疑似將臨演當廉價勞工用，違反勞動基準法案，派員至拍片現場了解，臨時演員表示，活動是從在地民意代表得知，純粹因好奇自願幫忙未領報酬，尚難認定為勞僱關係。