嘉義老字號租書店出清藏書 舊版金庸小說秒殺名人搶漫畫

嘉義市中正公園商圈老字號「錦城嘉義可魯租書坊」結束營業，拆賣全館20萬本絕版書，吸引大批書迷搶搬書，舊版整套金庸小說秒殺，竹市教育處長林立生回鄉搶購勵志音樂漫畫「琴之森」；市長黃敏惠也請人來搶買漫畫。

經營20年藏書量最大的錦城可魯租書坊，結束營業，全店書籍出清，有書迷打電話來想購買遠流舊版金庸，但開賣的第一天就被搶購。市議員鄭光宏、曾任嘉市教育處長的新竹市教育處長林立生，也特地返鄉搶購勵志音樂漫畫「琴之森」。

店長孫世昌說，「琴之森」描寫出身紅燈區、母親是性工作者的少年「一之瀨海」雖然有音樂天賦、卻沒有良好學習環境與老師，為完成音樂夢想，付出比常人更多的時間努力，最終以其出神入化的演出，使評審們拋開國家、種族、歷史、規範，願意讓一個來自亞洲的黃種人拿下「蕭邦音樂大賽」首獎。

漫畫家用間隔、框線，使鋼琴節奏躍然紙上，25年來感動無數人，更曾改編成電影與動漫。林立生認為這套漫畫體現新竹市「教育好學」和嘉市「永不放棄精神。」

黃敏惠請人來搶購絕版的島耕作系列作品，島耕作漫畫從課長、部長、董事、常務、專務、社長、會長到「相談役」。全書從早期的公司業務競爭，到新的系列談及美中貿易大戰後全球的政經變動，在疫情、戰爭，銀髮的島耕作也以商業界代表顧問身份為日本政府提供建言。

最讓孫世昌訝異的是，當初接手時就是二手書的遠流出版金庸作品，經過超過20年翻閱，破爛不堪，但在開賣的第一天仍有愛書人不遠千里而購買收藏。反倒是黃易作品因大師過世後出版社經典再版，書迷大多擁有，目前仍在店內書架上。