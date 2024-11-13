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天兔颱風生成擾台 枯水期蘭潭滿水位洩洪道溢流罕見
凱米、山陀兒、康芮颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，目前11月本是枯水期，嘉義縣市的仁義潭、蘭潭水庫卻出現滿水位，民眾目睹蘭潭水庫洩洪道溢流現象，嘖嘖稱奇。
水公司第五區管理處說，今年水情極佳，蘭潭滿水位洩洪道溢流，未降雨，不會影響下游居民安全。
以往此時11月是枯水期，仁義潭、蘭潭水庫蓄水大減水位下降，如今卻是「枯水期不枯」，水庫滿水位，蘭潭泛月橋下水位滿出，水流往洩洪道自然溢流。
水公司第五區管理處說，康芮颱風為水庫集水區帶來大量雨水，八掌溪水多，從仁義潭引水入蘭潭，滿水位溢流，洩洪道溢流八掌溪，未降雨，不會影響下游居民安全，枯水期蘭潭水庫滿水位溢流罕見。
7月底凱米強颱來襲前，仁義潭、蘭潭因接連午後短延時強降雨，蓄水量達9成，凱米強颱，帶給水庫集水區阿里山逾700毫米雨量，颱風出海，引進西南氣流降雨不斷，灌飽蘭潭及仁義潭水庫。
第五區管理處說，蘭潭及仁義潭水庫蓄水量較去年多，蘭潭蓄水率99.8%、共920.21萬噸，水位75. 38公尺滿水位，仁義潭蓄水率99.7%、共2458.77萬噸、水位105公尺滿水位，仁義潭水位達104.8公尺、蘭潭74公尺就停止進水。
若水庫水位持續上升，達警戒水位，水公司會啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流，停止自八掌溪進水口引進水源，為避免水庫溢流，維持平均蓄水率95%，水公司將會發送仁義潭水庫放水演練簡訊。
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