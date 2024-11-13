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無照活動中心 嘉縣先用縣款修繕

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義報導
嘉義縣議員賴瓊如昨天在議會質詢，嘉義縣逾半村里活動中心都沒使照，老舊無法爭取經費修繕。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員賴瓊如昨天在議會質詢，嘉義縣逾半村里活動中心都沒使照，老舊無法爭取經費修繕。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣18鄉鎮共237座活動中心，僅90座申請核發使用執照，近來活動中心轉型為老人食堂，部分建築年久失修有安全隱憂，因沒有使照而無法編經費修建，有議員昨質詢要求縣府設法補強；縣長翁章梁說，先用縣款做基礎修繕。

嘉縣社會局長張翠瑤說，翁章梁就職後啟動生活大調查，社會局逐間勘查活動中心，不分有無使照，2020年迄今陸續補助4659萬元，改善204處油漆、防水、防漏等簡易修繕工程；而90座有使照的活動中心，於行政院前院長蘇貞昌時期以長照經費將7座拆除重建、43座修繕補強，其餘40座無意願做長照相關，無法申請補助。

縣議員賴瓊如質詢說，早期許多村里活動中心都是寺廟捐地蓋的，較少會申請建照、使照，直到近年推行老人共餐欲轉型為老人食堂，才發現無法申請經費修繕，她舉例，太保市埤麻腳村民早年捐錢成立小學校，後來改做活動中心，近年結合老人食堂辦活動，年久失修需改建，沒照無法申請經費。

縣府建設處長郭良江解釋，早年活動中心都是地主口頭同意就提供興建，現若要申請公家經費，須將土地過戶給公所，但很多土地由後代繼承，不一定會願意，執行上有困難。

翁章梁答詢說，會盡量輔導活動中心取得建使照，但土地、建物等難度高，曾找過行政院協助，因這些建物也都是政府蓋的或補助，不能置之不理，目前無照的活動中心比有照的多，將運用縣款做基礎修繕，優先改善長輩有在使用的活動空間。

翁章梁 議員 長照

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