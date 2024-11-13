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雲林家扶兒心願樹 要電扇送爺奶
前環球科技大學附設幼兒園連續18年以心願樹為雲林家扶兒童募集耶誕禮物，今年學校退場關門，各界殷切期盼下心願樹昨重新在虎尾非營利幼兒園點亮，有小朋友寫下「想要電風扇，家裡沒有冷氣，想讓爺爺奶奶不會太熱」，微小心願令人不捨。
中華民國樂活產業發展協會、環球文教基金會與虎尾非營利幼兒園合作心願樹，共333張心願卡，當場獲得台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會等善心人士認領233張。
「我最想要的禮物是書本『修煉』，因為我想要多閱讀，提升自己寫作能力」、「我想要自修本加強功課」、「我想要電風扇，因為家裡沒有冷氣，想讓爺爺奶奶不會太熱」、「我想要檯燈，因為寫作業時光線不夠」等寫在心願卡上的願望，虎尾非營利幼兒園長黃雅娟說，孩子們的心願微小，甚至心裡只想著家人，令人鼻酸。
前環球科大董事長、現任環球文教基金會董事長許淑敏說，環球科大退場後，接到很多長期支持心願樹的善心人士來電，希望能夠延續心願樹的愛與關懷，會一本初心辦理心願樹與社會公益，把愛散播在每一個角落。有意認領心願卡的民眾可到虎尾非營利幼兒園內的耶誕樹挑選，或電洽虎尾非營利幼兒園（05）6320355，禮物預計12月10日捐贈雲林家扶中心。
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