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雲林家扶兒心願樹 要電扇送爺奶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
前環球科技大學附設幼兒園的心願樹昨重新在虎尾非營利幼兒園點亮，幼兒園小朋友扮成耶誕老人為家扶弱勢兒募集耶誕禮物。記者陳雅玲／攝影
前環球科技大學附設幼兒園的心願樹昨重新在虎尾非營利幼兒園點亮，幼兒園小朋友扮成耶誕老人為家扶弱勢兒募集耶誕禮物。記者陳雅玲／攝影

前環球科技大學附設幼兒園連續18年以心願樹為雲林家扶兒童募集耶誕禮物，今年學校退場關門，各界殷切期盼下心願樹昨重新在虎尾非營利幼兒園點亮，有小朋友寫下「想要電風扇，家裡沒有冷氣，想讓爺爺奶奶不會太熱」，微小心願令人不捨。

中華民國樂活產業發展協會、環球文教基金會與虎尾非營利幼兒園合作心願樹，共333張心願卡，當場獲得台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會等善心人士認領233張。

「我最想要的禮物是書本『修煉』，因為我想要多閱讀，提升自己寫作能力」、「我想要自修本加強功課」、「我想要電風扇，因為家裡沒有冷氣，想讓爺爺奶奶不會太熱」、「我想要檯燈，因為寫作業時光線不夠」等寫在心願卡上的願望，虎尾非營利幼兒園長黃雅娟說，孩子們的心願微小，甚至心裡只想著家人，令人鼻酸。

前環球科大董事長、現任環球文教基金會董事長許淑敏說，環球科大退場後，接到很多長期支持心願樹的善心人士來電，希望能夠延續心願樹的愛與關懷，會一本初心辦理心願樹與社會公益，把愛散播在每一個角落。有意認領心願卡的民眾可到虎尾非營利幼兒園內的耶誕樹挑選，或電洽虎尾非營利幼兒園（05）6320355，禮物預計12月10日捐贈雲林家扶中心。

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