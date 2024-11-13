南市虐童黑名單 挨批繁瑣難查

虐嬰、虐童案頻傳，台南市政府表態嚴懲並公布業者、行為人，但議員昨質詢指，不少家長抱怨查詢公布名單程序繁瑣，「比酒駕累犯名單難查！」市府應提供視覺化資訊；市長黃偉哲說，會確保資料公開清晰透明。

教育局回應，違法對待幼兒的人員，經相關委員會認定情節重大並受裁罰，行為人姓名、機構名稱皆會公告在市府教育局網站中「幼兒園不適任人員公告專區」，也可點選連結至「全國教保資訊網－裁罰紀錄查詢」，會與研考會商洽架設在南市府網站首頁，以便查詢。

市議員林依婷質詢說，家長要查詢托嬰中心虐童黑名單，須連到教育局網站、再到社會局網站，才能找到PDF檔再打開，需要過3道程序、非常不便民，建議市府比照新冠肺炎疫情時期，建立「虐兒黑名單儀表版」，提供視覺化資訊。

懷孕中的林依婷也說，自己下個月就要成為母親，3個月後就要找托嬰中心，對於如何慎選托嬰中心感到憂心；她還揭露半年前在安平區發生虐嬰案件，市府重罰並勒令停業，最近原址換了名稱和負責人要重新開業，針對原址曾裁罰過且情節嚴重者，後續營業者應揭露是否為原負責人三等親內，讓家長做為選擇依據 。

黃偉哲說，研議架設虐兒黑名單儀表板，至於是否設置於市府官網或其他平台，會召集相關單位研議，也可以做得到資訊適當揭露，可不揭露經營者名字、但揭露關係，讓社會大眾知道新的幼兒園和原經營者有關係。

另，林依婷實際查訪安平、南區有15家托嬰中心，均有加裝監視器，但可以連線手機觀看只有2家，建議市府將連線觀看列入評鑑做為加分選項。社會局回應，現行法規無法開放家長即時監看，但衛福部已預告修正上揭監視影像管理辦法，修法後將要求各中心強制上傳影像至中央建置的雲端空間，以維護家長及兒少權利益。