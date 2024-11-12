日本蘋果重要產地青森縣弘前市拜會黃偉哲 深化城市交流

日本蘋果最為盛名的產地-青森縣弘前市為台南市的友誼市，弘前市市長櫻田宏、弘前市議會議長尾崎壽一等一行共20人來台行銷弘前蘋果，今天到市府拜訪，市長黃偉哲熱情相迎，並邀請櫻田市長及尾崎議長參與市政會議向市府各局處首長以及收看直播的市民朋友致意。

黃偉哲說，感謝櫻田市長實踐去年來訪時的約定，在今年2月台灣燈會開幕時專程到訪台南，一同紀念台南迎接400周年。因為弘前與台南的水果交流已行之有年，每年11月弘前來辦理文化物產嘉年華的時間一到，台南市民總是很期待吃到美味多汁的蘋果。並預祝弘前市今年活動順利、銷售長紅。

黃偉哲並感謝弘前市多年來都不忘在台南芒果盛產時幫忙宣傳，在弘前當地辦理芒果促銷活動，並希望雙方未來在文化、教育、物產等方面能多做交流。

櫻田宏表示，非常恭喜台南迎來400年，今年2月也參加2024台灣燈會，弘前市今年7月也在當地蘋果公園辦理了台南芒果節，有很多人來參與，代表了弘前市與台南市的友誼非常深厚。櫻田市長回憶初次來台南販售弘前蘋果的情形，現在販售的數量較之前增加許多，顯見台南市民們的友好與熱情，也表示除了農產交流，更希望接下來兩市交流能擴展到學生教育交流、經濟交流等領域。