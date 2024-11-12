南市捷運綠線、黃線穿越市區路線 議員促早公布並設捷運局

台南捷運綠線可行性評估即將出爐、黃線規畫也已獲得補助，兩條路線會穿過市中心，連接南科和副都心，備受市民期待，但議員指綠線進展緩慢，且與黃線是否重疊及轉乘等問題，均未與民眾溝通，也憂心捷工處人力比其他五都不到10分之1，恐延宕規畫進度；交通局表示，捷運黃、綠線可行性研究評估中，也預計擴編至53人。

市議員沈震東指出，關於綠線與台南火車站的連接設計，自從綠線可行性評估告吹後就杳無音信，目前有增加地下化的可行性，但是相關銜接都沒有資訊讓民眾可以參考，若採高架設計，是否仍如之前規畫從小東路進入火車站；若選擇地下化，是否會變更路線，讓鐵路捷運能就近轉乘，希望提供便利的轉乘方式。

沈震東說，黃線和綠線的轉乘問題也引起市民討論，目前僅知可能會在市政府站交會，但是路線會不會重疊，高架和地下轉乘、與綠線的地下化與高架化路段介面等問題，目前都沒有跟民眾溝通，交通局不要「蓋牌」，要多多與路線經過民眾溝通，舉辦說明會，以免好的政策因為溝通不良而導致困難重重。

交通局長王銘德表示，捷運黃線可行性研究經費需求約2千萬元，交通部已於10月23日核定補助1680萬元，市府自籌320萬元，刻正進行招標文件準備工作將盡速委託專業單位協助進行評估研究。

交通局說明，黃線連接府城與南科雙都心，未來路線規畫將銜接深綠線及其他路線以發揮路網最大效益，初步評估黃線將行經中西區、北區、安南區及新市區，沿線行經台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、和順轉運站等重要節點，終點止於台南科學園區，實際的路線及站點將於可行性研究中詳細研議，並適時舉辦地方說明會廣納地方意見及爭取民眾支持。

至於綠線規畫連結第一期藍線平實轉運站及台南火車站至安平地區，為東西向的捷運路線，考量綠線行經舊城區須審慎評估路線，交通局已於今年2月委託專業顧問公司啟動綠線可行性研究實質修正作業，除評估原規畫高架方案，為降低計畫對舊城區的影響，也重新規劃評估行經舊城區地下化工程可行性，後續俟可行性報告修正初步方案完成後，將辦理說明會向當地民眾說明，爭取民意共識，以盡速完成報告書報中央審議。

台南市捷工處人手不足也引關切，沈震東說，目前5條捷運路線規畫，人手不足，恐導致需要與地方溝通的項目推進緩慢；市議員郭鴻儀也說，以台北市捷運局有上千人，新北和桃園也有160至180人，高雄也有140人，台中捷運局爭取到行政院核定161人，台南市正式編制14人、約聘僱5位，總人數才19人，不到其他五都的10分之1，恐造成捷運工程推進延宕，要求成立捷運局。

市府交通局回覆，刻正辦理捷運工程處的擴編計畫，預計擴編至53人，行政作業進行中。