日本弘前市長櫻田宏拜會黃偉哲 期許多方面交流

日本青森縣弘前市長櫻田宏今天拜會台南市長黃偉哲，雙方期許未來在文化、教育、物產等方面多交流。

台南市政府發布新聞稿指出，日本青森縣弘前市長櫻田宏、弘前市議會議長尾崎壽一等人近日來台行銷弘前蘋果，今天更拜會黃偉哲；黃偉哲感謝櫻田宏實現去年來訪時的約定，今年2月到訪台灣燈會開幕式，共同紀念台南迎接400年。

黃偉哲表示，台南市和弘前市交流水果行之有年，弘前市多年來不忘在台南芒果盛產時幫忙宣傳，在弘前市辦理促銷活動，他期許雙方未來多交流。

櫻田宏說，弘前市和台南市間友誼深厚，除農產交流外，他更希望兩市交流擴展到學生教育、經濟等領域。

市府表示，台南市和弘前市2017年締結為友誼市，弘前市蘋果產量高居日本第一，每年11月在台南行銷弘前蘋果，7月也會在當地舉辦台南芒果促銷活動。