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台南市長黃偉哲：研議架設虐兒黑名單儀表板 確保資訊公開

中央社／ 台南12日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天表示，將研議架設虐兒黑名單儀表板，確保相關資訊公開，讓孩子得到保護，家長更安心。

黃偉哲在市議會答詢指出，市府公開犯罪資料，必須遵循一定程序，將研議在市府官網或其他平台設置虐兒黑名單儀表板，確保資料公開清晰透明，讓人輕鬆查詢使用。

台南市教育局表示，違法對待幼兒者，經認定情節重大並受裁罰名單，行為人姓名及機構名稱都會公告在教育局網站「幼兒園不適任人員公告專區」，或點選連結至「全國教保資訊網-裁罰紀錄查詢」。

台南市社會局也指出，市府對違反兒少權法者依法罰鍰，另經行政裁罰調查會議決議，行為人姓名或機構名稱將公告在社會局「違法兒權法之裁罰公告專區」，或可查詢衛生褔利部社家署CRC資訊網-裁罰專區。

社會局表示，將強化居家保母管理、考核、訪視，及居托中心訪視員敏感度、同理心等訓練，以提高對虐兒事件早期識別與預防。衛生福利部也預告修法將監視影像強制上傳雲端，確保影像保存，以維護家長及兒少權利益。

教育局 黃偉哲 黑名單

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