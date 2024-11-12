全台擱置最久勞工育樂中心在嘉市 市議員：罔顧勞工權益持續擺爛
嘉義市議員王浩批評嘉義市勞工育樂中心閒置3年半，是全台擱置最久，王浩表示，去年質詢時財稅局表示沒有列入閒置空間內，因為經過評估後是耐震有問題的建築，如今又過1年成全台擱置最久的勞工中心。市府財稅局表示，後續將就土地評估做最有效規劃利用。
王浩於議會質詢表示，嘉義市西區公所與戶政事務所所在地的興嘉市場大樓，數年前耐震詳細評估後認為有危險，市府於2020年底編預算蓋西區區政大樓興建工程，總經費4.3億，預定2026年完工，2023年底更編列大樓耐震能力補強工程經費2635萬。反觀目前全台灣現況閒置最久的勞工育樂中心，自2021年與廠商解除合約後已閒置至今超過3年半。
王浩表示，相比之下讓勞工朋友感覺到擺爛，目前還是看不到未來。每次看到勞工育樂中心指示牌，都會深覺對勞工朋友不好意思，嘉義市政府活化利用閒置不動產推動小組在這個案例目前是失能，歷任轄管處長應該向勞工朋友懺悔說明。
財稅局長洪彩燕表示，勞工育樂中心原規劃採促參ROT辦理，經於2020年10月21日召開「嘉義市勞工育樂中心ROT案前置作業計畫」可行性評估審查會議，委員建議建築過於老舊，重新評估建築耐震能力，遂於2021年4月26日委託嘉市建築師公會進行建築物耐震能力初步評估作業，結果建議須進行耐震詳細評估，後續委託技師事務所進行耐震詳細評估，2022年5月19日確認耐震詳細評估結果有疑慮，需進行結構耐震補強或拆除，完成補強之前，基於安全考量暫不對外開放。
洪彩燕表示，後續經社會處再進行詳評，考量本建物最早興建於1986年為地下室及1樓建築，後續於1988年再加蓋2至4樓，屬2次施工，且適用舊建築法令又歷經921地震，再加以近期地震頻仍，基於公共空間安全考量及補強修建經費不符經濟效益，最後經社會處評估後交由財稅局經管。後續將就土地評估做最有效規劃利用。
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