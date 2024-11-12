快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

台南YouBike將擴大布點 114年底再增設125站

中央社／ 台南12日電

台南市公共自行車系統YouBike 2.0突破500站點，586萬人次使用，預定民國114年底再增設125站，讓站點更密集，使用率更高。

台南市長黃偉哲今天主持市政會議，聽取交通局專案報告YouBike 2.0營運成果及後續擴充計畫；黃偉哲希望今年底達到全市37個行政區「區區有站」的目標。

黃偉哲表示，台南市112年起和鄰近縣市同步，啟用YouBike 2.0，提升市民及遊客便利性，也提前完成500站點及5000輛車目標，之後將再增設125站。

交通局指出，台南市YouBike 2.0站點分布於主要交通樞紐、學校和觀光景點，服務遍及34個行政區，使用人次快速增長，已成為市民通勤、通學及旅遊重要交通工具，台南車站和新營車站等場站租借使用量最大，交通局將在尖峰借還車時段增加車輛調度，滿足需求。

交通局正規劃提高各區站點密度，且推進至偏遠區域，預定明年底再增設125站點，新增800輛YouBike2.0及400輛YouBike 2.0E電輔車，以達到1000萬使用人次里程碑。

交通局統計，市民使用TPASS借用YouBike 2.0比例逐漸增加，今年使用者比率40.44%，一卡通使用比率也顯著增長。

YouBike YouBike 2.0

延伸閱讀

台南胡麻季連2周末登場 麻油雞、芝麻冰淇林等免費品嘗

雙胞胎都是腦麻6歲後無補助 南市特殊兒媽媽吐沈重心聲

南市「虐嬰黑名單」超難查？準媽媽議員要求放置市府首頁

開會員大會？台南上半年綠鬣蜥竟集中這里被抓 黃偉哲下令查

相關新聞

全台擱置最久勞工育樂中心在嘉市 市議員：罔顧勞工權益持續擺爛

嘉義市議員王浩批評嘉義市勞工育樂中心閒置3年半，是全台擱置最久，王浩表示，去年質詢時財稅局表示沒有列入閒置空間內，因為經...

安平遊憩碼頭「美樂蒂與酷洛米」展出最後五天

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi臺南探險之旅」展期即將進入尾聲，自10月4日展出以來，截至11月10日已吸引逾60萬參觀人次。本次活動在安平遊憩碼頭打造12米高美樂蒂與酷洛米巨

2026年台灣燈會在嘉義縣 縣府公布燈會四大展區地點

交通部觀光署宣布2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，嘉義縣政府今天公告，將在高鐵嘉義站旁的縣治特區打造4大展區，包括故宮南院...

台南胡麻季連2周末登場 麻油雞、芝麻冰淇林等免費品嘗

台南為全台胡麻最大產區，佔全台7成以上，台南胡麻季16日在佳里公園及善化區農會揭開序幕，安定和西港接續登場，今天記者會，...

嘉縣逾半村里活動中心老舊失修 都沒使照無法爭取經費重建

嘉義縣18鄉鎮共237座活動中心，只有90座申請核發使用執照，現在活動中心轉型為老人食堂，老舊失修卻因沒有建使照，無法編...

雲林腸病毒疫情入冬反常升溫 10月至今停課班級數286班

今年腸病毒疫情反常，進入冬季確診人數仍持續攀升，雲林縣截至11月10日雖無腸病毒感染併發重症病例，但10月、11月全縣已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。