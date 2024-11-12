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2026年台灣燈會在嘉義縣 縣府公布燈會四大展區地點

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026年台灣燈會在嘉義縣，縣府今天公布燈會四大展區地點。圖／嘉義縣政府提供
2026年台灣燈會在嘉義縣，縣府今天公布燈會四大展區地點。圖／嘉義縣政府提供

交通部觀光署宣布2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，嘉義縣政府今天公告，將在高鐵嘉義站旁的縣治特區打造4大展區，包括故宮南院、太子大道、縣府前廣場及府前台糖空地，以「新嘉義」為主軸結合無人機展演，展現嘉義多媒體及數位科技藝術。

2026台灣燈會暫定3月3日（農曆正月15日元宵節）開燈，為期13天展期至3月15日閉幕，場域空間有國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區，以及府前廣場做空間串聯，結合水域、空域及特色景觀建築，呈現燈藝、表演藝術及無人機展演，突破水陸空概念。

縣府初步規畫主展場燈區位於鄰近高鐵嘉義站的縣府特定區，以「新嘉義」為概念，融入獨有的元素，結合無人機展演、數位科技藝術及多媒體應用，打造獨有的山林風情、文化藝術及特色產業，象徵嘉義縣邁向嶄新的一頁。

縣長翁章梁說，嘉義縣有2次承辦台灣燈會經驗，縣府團隊準備好了，6年前承辦2018台灣燈會，曾創下多項紀錄，讓許多遊客留下深刻印象，2026年將再次舉辦國家級盛事，將展現新嘉義無人機國家隊、智慧農業、在地特色和文化藝術，讓全世界遊客看見新嘉義。

台灣燈會 嘉義 故宮南院

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