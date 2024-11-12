安平遊憩碼頭「美樂蒂與酷洛米」展出最後五天

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi臺南探險之旅」展期即將進入尾聲，自10月4日展出以來，截至11月10日已吸引逾60萬參觀人次。本次活動在安平遊憩碼頭打造12米高美樂蒂與酷洛米巨型氣球，吸引大量遊客造訪，為臺南安平增添全新的活動魅力，成為臺南秋季最受矚目的活動盛事之一。整體活動即將在11月17日閉幕，趕緊把握最後機會，來安平遊憩碼頭感受現場的可愛氣氛。

臺南市長黃偉哲表示，這場活動的策劃與執行過程充滿挑戰。包含活動期間曾因2次颱風影響，基於安全考量而暫停展出，但在活動復展後，看到現場來自全國各地的遊客和親子一起共遊的開心笑容，就會讓人感到值得。

觀光旅遊局長林國華表示，本次活動開幕至今吸引大批美樂蒂與酷洛米的忠實粉絲到場參觀，許多大小朋友全身可愛元素滿滿，相當熱鬧，而充滿特色的主、副展區也都成為全家大小的歡樂遊憩地點，現場設有多組三麗鷗結合臺南知名景點的拍照打卡裝置及主題小型展品，更讓遊客在參觀之餘，也能認識臺南特色景點。除了白天走逛，每天晚上的燈光秀也是一大亮點，每晚6點起，每隔30分鐘就有一次5分鐘的燈光表演，結合了可愛的歌曲和絢麗燈光，將安平遊憩碼頭變得夢幻且充滿童趣，非常適合闔家大小或三五好友共享視覺饗宴！

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