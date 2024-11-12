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台南胡麻季連2周末登場 麻油雞、芝麻冰淇林等免費品嘗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品。記者吳淑玲／攝影
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品。記者吳淑玲／攝影

台南為全台胡麻最大產區，佔全台7成以上，台南胡麻季16日在佳里公園及善化區農會揭開序幕，安定和西港接續登場，今天記者會，市長黃偉哲推薦多款芝麻新產品，包括爆紅的「芝麻柿果子」冰淇淋等，歡迎全國民眾來台南享用特有的胡麻產業文化特色。

黃偉哲表示，台南國產胡麻以香氣濃郁、品質優良著稱，不僅由當地農會與農民以契作方式進行收購與加工，相比市售常見的進口胡麻產品，減少了長途所需的運輸和貯存時間，使胡麻保留天然香氣與風味，並保障消費者食用安全。

佳里場及善化場16日分別在佳里公園及善化區農會舉行。首度登場的佳里區規畫胡麻雪Q餅親子及造型氣球DIY活動，並提供限量胡麻香腸、麻油雞米糕、胡麻冰淇淋等美食免費提供民眾品嘗，還有青農、商圈等農產品展售。

善化場將提供限量美味的麻油芋頭海鮮粥，免費供民眾品嘗，購買農食選物所滿額還可參加摸彩活動！另有榨麻油與製作芝麻醬DIY體驗、農特產品展售市集與趣味賽；善化區農會聯手嘉義縣番路鄉農會開發的「芝麻柿果子」冰淇淋，黃金外皮完美搭配黑金內餡，風味獨特，上市後大受歡迎。

安定場23日在安定區公所西側停車場旁辦理，將提供限量美味的麻油飯讓民眾免費品嚐，還有深受親子響應參與的陶瓷彩繪DIY及胡麻造型秀，增加活動趣味性，購買安定區農會的胡麻產品除享優惠外，消費滿額還可參加摸彩活動。

西港場23、24日連續2天在西港區農會後營倉庫辦理，也將提供限量麻油雞、芝麻霜淇淋、芝麻包子等美食品嘗，購買農會產品滿額送限量後營統一超商中熱拿鐵及DIY兌換券及摸彩券。另也將有青農、美食及文創攤位市集、結合捐血中心做公益贈好禮等豐富活動。

農業局代理局長陳仲杰指出，台南市胡麻種植面積約1001公頃，占全台72%，為國內主要胡麻產地。近期受天氣因素，影響胡麻的種植與生長，今年國產胡麻減產，今年佳里區農會首次加入台南胡麻季活動中，增加芝麻產品多樣性，鼓勵民眾把握此次活動，不僅能選購優質且優惠的國產胡麻，也支持產業發展。

台南市長黃偉哲（前排右二）推薦胡麻產品。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前排右二）推薦胡麻產品。記者吳淑玲／攝影
「芝麻柿果子」冰淇淋。記者吳淑玲／攝影
「芝麻柿果子」冰淇淋。記者吳淑玲／攝影
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品。記者吳淑玲／攝影
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品。記者吳淑玲／攝影
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品，市長黃偉哲（左三）大力行銷。記者吳淑玲／攝影
台南市胡麻季4區農會推出芝麻特色產品，市長黃偉哲（左三）大力行銷。記者吳淑玲／攝影

DIY 台南 農會

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