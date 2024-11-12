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2026台灣燈會在嘉縣 翁章梁：打造獨有山林風情

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣長翁章梁今天表示，2026台灣燈會主軸以「新嘉義」為概念，結合無人機展演、數位科技藝術及多媒體應用，打造獨有山林風情、文化藝術及特色產業。

交通部稍早宣布，2026年、2027年台灣燈會將分別在嘉義縣及苗栗縣登場。

根據嘉義縣政府發布新聞稿，嘉縣府曾承辦2018台灣燈會創多項紀錄，讓遊客留下深刻印象，2026將再次藉國家級盛事向外界宣告「嘉義的蛻變」，展現進行式中的新嘉義。

嘉縣府表示，初步規劃主展場燈區位於鄰近高鐵嘉義站的嘉縣府特定區，暫定2026年3月3日開燈，3月15日閉幕，場域空間包括國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區與府前廣場，結合水域、空域及特色景觀建築，呈現燈藝、表演藝術及無人機展演，將給遊客截然不同賞燈體驗。

翁章梁說，嘉縣府團隊已準備好，將再次擦亮國際級燈會招牌，吸引國內、外旅客造訪，展現新嘉義無人機國家隊、智慧農業、在地特色和文化藝術，讓台灣和全世界遊客看見新嘉義。

台灣燈會 嘉義 翁章梁

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