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嘉縣逾半村里活動中心老舊失修 都沒使照無法爭取經費重建

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員賴瓊如今天在議會質詢，嘉義縣逾半村里活動中心都沒使照，老舊無法爭取經費修繕。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員賴瓊如今天在議會質詢，嘉義縣逾半村里活動中心都沒使照，老舊無法爭取經費修繕。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣18鄉鎮共237座活動中心，只有90座申請核發使用執照，現在活動中心轉型為老人食堂，老舊失修卻因沒有建使照，無法編經費改建，有議員今在議會反應，盼縣府想辦法補強。縣長翁章梁說，目前沒有建使照的活動中心比有照的還多，會先用縣款做基礎修繕。

議員賴瓊如說，早期許多村里活動中心都是寺廟捐地蓋的，較少會向縣府申請建使照，直到近年推行老人共餐，轉型為老人食堂，才發現老舊無法申請經費修繕；前行政院長蘇貞昌2018年曾來嘉義承諾，給予活動中心修繕補助，但這些經費都要有建使照才能申請。

賴瓊如也說，太保市埤麻腳村民早年捐錢成立小學校，後來改做活動中心使用，近年又結合老人食堂舉辦活動，年久失修需要改建，沒有使照無法申請經費，縣府只能做基礎修繕，盼縣府盤點所有無建使照活動中心，想辦法爭取經費補強，尤其老舊的優先改善。

張翠瑤說，嘉義縣237座社區活動中心，只有90座有使照，蘇貞昌爭取衛福部長照經費2億7111萬元，其中7座拆除重建、43座修繕補強，另40座無意願做長照。另辦理活動中心初評及詳評，經詳評建物有疑慮的建物，申請衛福部耐震補強經費共16案補助3770萬元。

張翠瑤也說，翁章梁就職後啟動生活大調查，活動中心改善特別受村里長重視，社會局逐間勘查，不分有無使照，2020年至今陸續補助4659萬元，改善204處油漆、防水、防漏等簡易修繕工程，有關老人福利活動及修繕需求將優先補助，其他個案再視會勘情形改善。

翁章梁說，會盡量輔導活動中心取得建使照，但土地、建物等問題難度高，曾找過行政院秘書長協助，因為這些建物也都是政府蓋的或補助，不能蓋完後置之不理，目前無照的活動中心比有照的還多，將運用縣款做基礎修繕，優先改善長輩有在使用的活動空間。

嘉義 建物 翁章梁

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