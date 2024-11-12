雲林腸病毒疫情入冬反常升溫 10月至今停課班級數286班

今年腸病毒疫情反常，進入冬季確診人數仍持續攀升，雲林縣截至11月10日雖無腸病毒感染併發重症病例，但10月、11月全縣已累計286班級停課，衛生局呼籲，不僅幼兒要勤洗手，照顧者及家長也要勤加洗手，並落實防疫觀念，避免幼兒感染。

雲林縣衛生局統計，截至11月10日止，腸病毒感染併發重症確定病例0例，但包含托嬰中心、幼兒園、居家托育、國小，因腸病毒疫情停課班級數，10月有227班級數，11月已有59個班級停課，是今年及近三年之最。

虎尾國小校長洪孟真表示，今年腸病毒疫情確實反常嚴重，學校上學期只有一班級因為腸病毒停課，本學期開學至今已停課5班，又以低年級較為嚴重，尤其本周有戶外教學活動，一度擔心無法成行，所幸停課班級近日都已順利復課，姜姓家長表示，女兒鄰近班級都停課，讓她十分憂心，只能不斷提醒孩子口罩一定要緊戴、勤洗手。

衛生局長曾春美表示，腸病毒流行期為每年3至4月，確診人數在5到6月達到高峰，暑假期間脫離流行，直至9月開學後才會再出現一小波疫情，但今年腸病毒疫情反常，進入冬季確診人數卻持續攀升。

曾春美指出，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能，請民眾落實肥皂洗手等個人手部衛生，教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，並加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，酒精對於腸病毒毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時黃金治療時間，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應盡速就醫，或轉診至腸病毒責任醫院，雲林縣腸病毒重症責任醫院為「台大雲林分院」及「虎尾若瑟醫院」。