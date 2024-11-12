南市府地政業務獲頒內政部7項大獎肯定 多項拿第一

今年的台南市地政業務是豐收年，獲得「地政單項業務-地價類優良獎」等7項大獎，其中辦理土地重測的數量，以及農村社區土地重劃面積都是全國第一，更有堅強志工團隊，看到了市府地政團隊業務執行推展成果。

南市府昨在地政節甫獲獲內政部頒發地政單項業務-地價類優良獎、農村社區土地重劃績優獎、地籍圖重測計畫考評優等獎、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊考評優等獎、非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置考評優等獎、中華民國第29屆地政貢獻獎及內政業務志願服務金質獎。

地政局長陳淑美說，地籍圖重測是市政建設的基礎，透過高經度測量儀器重測可保障土地所有權人權益，去年辦理3萬1547筆土地重測，今年更增加至3萬2406筆，筆數全國第一，加速釐整地籍圖資，保障民眾權益。

另，建構優質農村社區生活環境是黃偉哲市長的重大政策，因此地政局積極辦理農村社區土地重劃，目前辦理中學甲大灣及官田社子等二區農村社區，土地重劃面積達14.04公頃，全國第一。學甲大灣非都市土地開發許可已審定通過，將辦理聽證會及意願調查作業。官田社子出流管制規劃書也在日前獲核定，正進入開發許可審議中，因兩區表現優異，榮獲「農村社區土地重劃績優獎」。

陳淑美說，今年南市也獲頒內政業務志願服務金質獎，志工謝蘇翠敏，以前是地政士，退休來到東南地政擔任志工，83歲的謝蘇翠敏從1999年至今服務2600多小時，不僅專業法令知識豐富，更斷自我充實，積極參與隊內辦的各項訓練，熟稔公部門申請事宜，繁瑣且需要極高的專業知識，幫助民眾化繁為簡，讓民眾倍感尊重與關懷。陳局長表示，因志工們的參與，提升了為民服務及增進行政效能。