關聖帝君赤兔鐵馬環島 逾百人挑戰單車騎行12天1080公里

雲林縣斗六南聖宮、中華關聖帝君公益弘揚總會為宣揚關聖帝君忠義精神，號召逾百名身障者、抗癌民眾及高齡者組隊，舉辦為期12天1080公里的赤兔鐵馬環島之旅，今天出發，沿途將參拜36間關聖帝君廟宇，為台灣祈福。

赤兔鐵馬環島之旅今天上午啟程，雲林縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、議員李明哲、林岳璋、顏忠義及斗六市長林聖爵等人都到場加油打氣，中華關聖帝君公益弘揚總會理事長游同人指出，這次赤兔鐵馬巡境吸引100多名各地民眾參加，平均年齡超過60歲，年齡最長者是來自花蓮的王進來，其中有15名身障者、抗癌鬥士，他們將帶著5尊關聖帝君神尊驕乘環島。

南聖宮主委游鳳珠表示，赤兔鐵馬巡境環島全程長達12天1080公里，開放2場陪騎活動，第一場是11月15日從新竹普天宮到台北圓山飯店，當天在圓山飯店還有「義行天下、關愛人間」晚會；第2場11月23日從嘉義五聖恩主公廟到斗六南聖宮，並在南聖宮舉辦圓滿福宴，開放民眾騎乘單車或機車自由參加。