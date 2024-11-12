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洋桔梗生長不良外銷嚴重下降 台南農改場改善關鍵技術明展示

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
洋桔梗花形優美花色多樣且觀賞期長。圖／台南農改場提供
洋桔梗花形優美花色多樣且觀賞期長。圖／台南農改場提供

洋桔梗是台灣重要外銷花卉，栽培卻面臨「連作障礙」問題，台南區農業改良場明天上午10點將在場內溫室辦「洋桔梗連作障礙處理觀摩會」，展示以太陽熱、蒸汽消毒及外施液肥的改善關鍵技術，歡農友參加。相關技術疑問可聯絡作物改良科花卉研究員張元聰，電話06-5912901分機523。

洋桔梗因花形優美、色彩豐富且觀賞期長，是台灣重要的外銷花卉，國內市場也深受歡迎。然而溫室內多次種植，洋桔梗會逐漸出現連作障礙問題，主因殘留物質影響土壤健康，致生長不良影響收成，帶來經濟損失。連作障礙加劇造成栽培面積與外銷量逐年下降。

台南農改場為解決問題，開發處理方法，明天觀摩會現場展示效果，栽培者可根據設備和管理方式選擇適合的處理方式。

觀摩重點介紹三種連作障礙處理技術。第一種太陽熱處理法，利用透明塑膠布覆蓋土壤，藉助陽光熱力消毒土壤。還有該場開發的自走式蒸汽消毒機，通過高溫蒸汽直接殺滅土壤中的病原體及雜草種子，達到深入的消毒效果。第三種方法是外施液肥法，當出現連作障礙時，以液肥澆灌土壤，促進植物生長恢復活力。

太陽熱處理和蒸汽消毒效果受到土壤含水量影響，觀摩會將展示不同處理方式下洋桔梗生長狀況，幫助栽培者掌握處理的關鍵，並應用至溫室栽培中，有效改善連作障礙問題，提升產量和品質。

場長羅正宗表示，期望觀摩會展示的種植結果及處理關鍵步驟，推廣洋桔梗連作障礙改善方法，能提升育成率及切花品質，穩定供貨市場並再創外銷榮景。

自走式蒸汽消毒機處理後洋桔梗生長正常。圖／台南農改場提供
自走式蒸汽消毒機處理後洋桔梗生長正常。圖／台南農改場提供
發生連作障礙的洋桔梗，因為難以收成種植者損失慘重。圖／台南農改場提供
發生連作障礙的洋桔梗，因為難以收成種植者損失慘重。圖／台南農改場提供
太陽熱消毒法可改善土壤連作障礙。圖／台南農改場提供
太陽熱消毒法可改善土壤連作障礙。圖／台南農改場提供

台南 農改場 高溫

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