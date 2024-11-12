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想要保暖外套、想要電風扇給爺奶 雲林心願樹願望令人鼻酸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影

環球科技大學附設幼兒園連續18年為家扶兒童募集耶誕禮物，今年學校退場關門，各界善心人士擔心心願樹熄燈，在殷切期盼下，今心願樹重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。

環球附設幼兒園心願樹連續18年為家扶中心弱勢兒童募集耶誕禮物，獲得各界善心人士響應，因學校退場，外界擔心心願樹可能熄燈，今中華民國樂活產業發展協會、環球文教基金會與虎尾非營利幼兒園合作，重新點亮心願樹，333張心願卡當場獲得台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、台中市世代共融全方位文教協會等善心人士認領233張心願卡。

前環球科大董事長、現任環球文教基金會董事長許淑敏表示，環球科大退場後，她接到很多長期支持心願樹的善心人士來電，希望能夠延續心願樹的愛與關懷，雖然環球校園不見了，她會一本初心辦理心願樹與社會公益，在沒有希望的地方創造希望，把愛散播在每一個角落。

中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑、雲林家扶主委陳燦勳都說，心願樹有大家的鼓勵、愛心灌溉，更有來自社會大眾的支持，相信將更成長茁壯。

「我最想要的禮物是書本「修煉」，因為我想要多閱讀，提升自己寫作能力」、「我想要自修本加強功課」、「我想要電風扇，因為家裡沒有冷氣，想讓爺爺奶奶不會太熱」、「我想要檯燈，因為寫作業時光線不夠」...，虎尾非營利幼兒園長黃雅娟說，孩子們的心願微小，甚至心裡只想著家人，令人鼻酸。

即日起家扶兒童心願卡將會掛在虎尾非營利幼兒園內的耶誕樹上，有意認領心願卡的民眾可親臨會場挑選，或電洽虎尾非營利幼兒園（05）6320355，所有心願耶誕禮物將於12月10日捐贈雲林家扶中心。

環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，幼兒園小朋友扮成耶誕老人為家扶弱勢兒募集耶誕禮物。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，幼兒園小朋友扮成耶誕老人為家扶弱勢兒募集耶誕禮物。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影
環球心願樹今重新在虎尾非營利幼兒園點亮，將為雲林家扶兒童募集333份禮物，有小朋友想要檯燈讀書，也有人想要棉被、外套、電風扇等，微小心願令人不捨。記者陳雅玲／攝影

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