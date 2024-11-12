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南市「虐嬰黑名單」超難查？準媽媽議員要求放置市府首頁

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／攝影

準媽媽台南市議員林依婷上在自由質詢時表示，針對托嬰中心虐童黑名單，家長要查尋必須連接到教育局網站，再到社會局網站，才能找到PDF檔再打開，需要過3道程序查尋繁瑣，非常不便民，要求建立「虐兒黑名單」儀表版，提供視覺化的資訊；市長黃偉哲認同；市府教育局表示會研商公告在台南市政府網站首頁，以便家長查詢。

林依婷表示她下個月就要成為母親，3個月後就要找托嬰中心，近來虐嬰虐童頻傳，對於要如何慎選托嬰中心，感到非常憂心，這也是很多準爸媽的心聲，近來多起虐嬰虐童事件，網路群起激憤，市府要建立SOP不要再有民眾向民代陳情控訴市府慢半拍、有包庇之嫌，要更加主動減少家長的疑慮，及時公告處理結果，讓社會大眾即時知情，爸媽要找托嬰中心、幼兒園也可以得到即時資訊。

林依婷說， 萬一不幸發生虐待事件，市府要積極亡羊補牢，主動蒐集證據提供法律諮詢協助家長求償；許多家長也不滿要查詢托嬰中心黑名單，非常不方便，建議市府比照新冠肺炎疫情時建立視覺化儀表板，對於黑心托嬰中心也可以比照辦理，現有就有裁罰紀錄公布6個月到6年不等，但要讓家長很方便查詢。

黃偉哲認同，這是很好的建議，如果要經過很多動作才能完成查詢，是很不便民，目前還有酒駕累犯等危險駕駛資訊公告，可以比照辦理把虐童等資訊視覺優化公布到市府的網站，家長一打開就有虐兒黑名單。

林依婷也揭露半年前在安平發生嚴重虐嬰事件，家長指控托嬰中心隱匿調查，並掛布條抗議，市府重罰30萬且停業3個月，最近發現原址換了名稱和負責人要重新再開業，要求原址曾裁罰過且情節嚴重者，「更名及更換負責人就重新營業」，對於後續營業者應揭露是否為原負責人三等親內，讓家長可以得知做為選擇的依據 。

黃偉哲說，依法不能不讓他營業，但資訊適當揭露可以做得到，可以不揭露經營者名字但可以揭露關係，讓社會大眾知道新的幼兒園和原經營者有關係。

另林依婷實際查訪安平、南區有15家托嬰中心，均有加裝監視器，但可以連線手機觀看只有2家 ，建議市府將連線觀看列入評鑑做為加分選項。黃偉哲同意說，壞的要公布，好的也應獎勵並揭露在相關局處的網站。

教育局表示，違法對待幼兒的人員，經認定委員會認定情節重大並受裁罰之名單，行為人姓名及機構名稱皆會公告在台南市政府教育局網站中「幼兒園不適任人員公告專區」，也可點選連結至「全國教保資訊網-裁罰紀錄查詢」，另將與研考會商洽架設在台南市政府網站首頁，以便家長查詢。

台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林依婷下月將生產，關切黑心托育問題。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林依婷下月將生產，關切虐嬰虐童問題。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林依婷下月將生產，關切虐嬰虐童問題。記者吳淑玲／攝影

托嬰 林依婷 網站 虐童 黑名單

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