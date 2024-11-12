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台南深呼吸5家健身房易手World Gym 會員券退費爆爭議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示會員和員工權益一定要受到保障。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲表示會員和員工權益一定要受到保障。記者吳淑玲／翻攝

台南深呼吸（Deep Breathing）5家會館經營權易手，明年起改為World Gym俱樂部，台南市議員蔡筱薇表示目前已接獲消費者陳情，指控深呼吸運動會館罔顧會員與其所有員工老師的權益，要求消保官及勞工局應介入了解情況，避免後續衍生更多爭議；市長黃偉哲表示。會員和員工權益一定要受到保障。

蔡筱薇上午市政總質詢自由發言時間指出，兩健身房企業之間併購的商業行為，結果卻衍生出消費爭議及工作權益，多數會員對於退費方案毫無知悉，更有員工後續工作權無法得到保障的情況，最離譜的是受害者到深呼吸官方粉絲頁抗議及反應的全都被深呼吸直接刪留言並封鎖。

蔡筱薇呼籲消保官及勞工局應介入了解情況，針對業者是否有消費者提供履約保證，同時盡可能協助前員工與公司達成勞動條件共識，避免後續衍生更多爭議。

蔡筱薇說，許多會員反映買券就是不想被限制時間，但若無法在12月底以前使用，也無法給予退費，是否代表要消費者自認損失？會員要求退費不要轉換會籍，還有原教練及員工何去何從，市府要確保他們的權益保障。

法制處長楊璿圓表示，已經和業者溝通，購買單次券可以退費。勞工局長王鑫基也說，今天開始啟動5家會館全部訪談，會保障員工權益。

勞工局 消費者 退費

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