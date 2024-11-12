快訊

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

Tommy認偷吃！網挖「幫Yuma夾菜」影片：Ryu眼神直接變了

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車火燒搶救困難 北港90歲陳錫修捐百萬裝備添利器

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈一部救災車之外，並捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，可快速為電動車救災滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈一部救災車之外，並捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，可快速為電動車救災滅火。記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮旅北事業家陳錫修白手起家創業有成，回饋故里捐贈救災車及消防衣風乾設備等裝備達180萬元，其中「底盤瞄子」是雲林縣第1套搶救火燒電動車的專用設備，對消防救災助益良多，雲林縣長張麗善代表接受並感謝陳先生的善行，為守護家鄉增添救災利器。

台北市大稻江獅子會前會長陳錫修年輕隻身北上打拼，曾賣布也賣過冰淇淋，胼手胝足從學徒白手起家開設一家頗具規模印刷廠，年高90仍心繫故鄉，今天由妻子陳徐瑞齡代表捐贈一部救災車及現代化消防裝備一批給北港消防隊

消防局長林文山指出，救災車可執行災情勘查、支援救災、載運人員及物資；消防衣風乾設備可在救災後快速清洗消防衣，迅速完成整備，以利下一場救災使用；尤其搶救火燒電動車專用的底盤瞄子，與防火毯搭配，可有效阻隔延燒，迅速將電池降溫，達到滅火功效。

林文山說，近年來電動汽數量驟增，逐成車輛主流，但當今國內對電動車火災並沒有特別有效的處理方式，電池一旦起火，只能用水不斷降溫，因電池多數位於車子底盤，一般瞄子無法精準將水噴到電池上，耗水且救災效果不佳，底盤瞄子可解決此難題，可說是電動車救災利器，未來將陸續編列經費採購發給各消防分隊。

消防員當場示範底盤瞄子使用方式，棒狀的瞄子可快速置於汽車底盤，噴出強力的小水柱，讓鋰電池降溫，甚至整輛車的底盤都可有效降溫，避免火勢擴散，再搭配滅火毯覆蓋阻隔空氣，很快可完成電動車救火任務。

北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈一部救災車之外，並捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，可快速為電動車救災滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈一部救災車之外，並捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，可快速為電動車救災滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，消防隊當場示範操作，從車子底部噴水，可快速為電動車滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，消防隊當場示範操作，從車子底部噴水，可快速為電動車滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，消防隊當場示範操作，從車子底部噴水，可快速為電動車滅火。記者蔡維斌／攝影
北港鎮旅北鄉親陳錫修捐贈雲林第一套火燒電動車專用的底盤瞄子，消防隊當場示範操作，從車子底部噴水，可快速為電動車滅火。記者蔡維斌／攝影

北港 消防員 消防隊 雲林 電動

延伸閱讀

消防法修正 管理權人未協助救災最重罰一千萬

期貨商論壇／鴻海期 電力四射

台達電營收／10月388.17億元 創單月新高

影／屏東住宅火警男折返救貓喪命 起火點疑1樓車庫…現場有電池、雜物

相關新聞

台南深呼吸5家健身房易手World Gym 會員券退費爆爭議

台南深呼吸（Deep Breathing）5家會館經營權易手，明年起改為World Gym俱樂部，台南市議員蔡筱薇表示目...

電動車火燒搶救困難 北港90歲陳錫修捐百萬裝備添利器

雲林縣北港鎮旅北事業家陳錫修白手起家創業有成，回饋故里捐贈救災車及消防衣風乾設備等裝備達180萬元，其中「底盤瞄子」是雲...

分享家庭心事南市出新招 「諮詢e指通」家人也能一起來

社會的變遷下，台南市家庭教育中心有感民眾在情緒管理、親子溝通及家庭暴力防治等議題上須要資源服務，配合數位時代的來臨，推出...

台南這里抓到逾半綠鬣蜥 黃偉哲下令查

南部綠鬣蜥氾濫，台南市政府今年委外已捕捉逾1萬隻，但有議員發現，上半年逾5成都在仁德區大甲里抓到，難道「綠鬣蜥就愛住大甲...

焚化爐回饋協商 嘉縣市無共識

嘉義市政府規畫於湖子內地區新建垃圾焚化廠，毗鄰的嘉義縣要求市府回饋鄰近鄉鎮，更不排除前去陳抗，為此嘉縣立委蔡易餘昨邀環境...

焚化爐回饋縣市協商「嘉市府卻缺席」 蔡易餘：不要逼鄉親上街頭

嘉義市明年建新垃圾焚化廠，毗鄰嘉縣要求市府回饋鄰近鄉鎮，縣議會並決議，11月底前未回覆，將於12月4日聚集千人到市府前抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。