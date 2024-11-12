電動車火燒搶救困難 北港90歲陳錫修捐百萬裝備添利器

雲林縣北港鎮旅北事業家陳錫修白手起家創業有成，回饋故里捐贈救災車及消防衣風乾設備等裝備達180萬元，其中「底盤瞄子」是雲林縣第1套搶救火燒電動車的專用設備，對消防救災助益良多，雲林縣長張麗善代表接受並感謝陳先生的善行，為守護家鄉增添救災利器。

台北市大稻江獅子會前會長陳錫修年輕隻身北上打拼，曾賣布也賣過冰淇淋，胼手胝足從學徒白手起家開設一家頗具規模印刷廠，年高90仍心繫故鄉，今天由妻子陳徐瑞齡代表捐贈一部救災車及現代化消防裝備一批給北港消防隊。

消防局長林文山指出，救災車可執行災情勘查、支援救災、載運人員及物資；消防衣風乾設備可在救災後快速清洗消防衣，迅速完成整備，以利下一場救災使用；尤其搶救火燒電動車專用的底盤瞄子，與防火毯搭配，可有效阻隔延燒，迅速將電池降溫，達到滅火功效。

林文山說，近年來電動汽數量驟增，逐成車輛主流，但當今國內對電動車火災並沒有特別有效的處理方式，電池一旦起火，只能用水不斷降溫，因電池多數位於車子底盤，一般瞄子無法精準將水噴到電池上，耗水且救災效果不佳，底盤瞄子可解決此難題，可說是電動車救災利器，未來將陸續編列經費採購發給各消防分隊。