分享家庭心事南市出新招 「諮詢e指通」家人也能一起來
社會的變遷下，台南市家庭教育中心有感民眾在情緒管理、親子溝通及家庭暴力防治等議題上須要資源服務，配合數位時代的來臨，推出「諮詢e指通，開展心記憶」計畫，透過資訊科技的應用，提供便捷且多元的家庭教育服務。
「諮詢e指通」計畫創建線上表單服務系統，方便民眾申請服務，還特別為身心障礙族群增設線上視訊諮詢服務，讓行動不便的民眾能夠輕鬆預約，實現諮詢無障礙。
教育局指出，此計畫尊重個體需求，為不同需求的服務對象建立輔導與溝通的橋梁，創造親切的家庭教育環境。在安排面談服務時，將根據需求與相關單位媒合，提供手語翻譯及聽打服務，確保每個家庭都能獲得適切的支持，促進跨網絡合作，為民眾提供共同服務。
家庭教育中心主任張冰嫈說，推出「諮詢e指通，開展心記憶」計畫，象徵南市家庭教育服務進入新階段。行動不便的民眾可以透過預約與志工老師諮詢，分享心事，並讓家人共同參與，實現無障礙的溝通。
此計畫特別強調情感教育和助人工作輔導策略，幫助家庭學習有效的溝通技巧和衝突排解方法，增進家庭成員間的情感連結與理解，讓他們在面對生活挑戰時，能以積極正面的態度應對。
民眾可透過台南市家庭教育中心的官方網站或LINE選單連結線上平台預約服務，收聽家庭教育Podcast網路廣播，或參加各項活動與講座，攜手共創更美好的家庭與社會環境。教育局歡迎大家加入南市家庭教育中心官方LINE（@tnfamily）或追蹤FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/tainanfamily），隨時獲取最新資訊。
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